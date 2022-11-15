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На родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доску - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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На родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доску
На родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доску - РИА Новости Крым, 15.11.2022
На родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доску
На Новолуганской школе в ДНР, где учился погибший замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, установили мемориальную доску. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T15:42
2022-11-15T15:45
донецкая народная республика (днр)
общество
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На Новолуганской школе в ДНР, где учился погибший замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, установили мемориальную доску. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Когда последний раз мы виделись с Кириллом Стремоусовым, он находился в Донецкой Народной Республике и ехал в свою родную Новолуганскую школу. Он учился в ней с 1983 по 1992 год. Сегодня на этой школе установили мемориальную доску, посвященную заместителю главы Военно-гражданской администрации Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин подчеркнул, что "реализация начинаний ушедших соратников и наша память делают их бессмертными".Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221111/aksenov-nazval-stremousova-nastoyaschim-voinom-1125323415.html
https://crimea.ria.ru/20221109/putin-posmertno-nagradil-stremousova-ordenom-muzhestva---ukaz-1125304756.html
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донецкая народная республика (днр), общество, денис пушилин
На родной школе Стремоусова в ДНР установили памятную доску

На Новолуганской школе в ДНР установили мемориальную доску памяти Стремоусова

15:42 15.11.2022 (обновлено: 15:45 15.11.2022)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаДоска памяти Кирилла Стремоусова на фасаде Новолуганской школы в ДНР
Доска памяти Кирилла Стремоусова на фасаде Новолуганской школы в ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На Новолуганской школе в ДНР, где учился погибший замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, установили мемориальную доску. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Когда последний раз мы виделись с Кириллом Стремоусовым, он находился в Донецкой Народной Республике и ехал в свою родную Новолуганскую школу. Он учился в ней с 1983 по 1992 год. Сегодня на этой школе установили мемориальную доску, посвященную заместителю главы Военно-гражданской администрации Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоДенис Пушилин
 
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