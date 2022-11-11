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Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считал главной задачей служение людям и своей стране, он прошел этот путь до конца, сказал первый... РИА Новости Крым, 11.11.2022
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утраты
крым
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считал главной задачей служение людям и своей стране, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии прощания со Стремоусовым, которая проходит в пятницу в Симферополе.Обращаясь к детям Стремоусова, он призвал их гордиться "героическим отцом"."Невероятно вас любил. Он в вас очень верил, вложил свою душу", – сказал первый замглавы администрации президента.По словам Кириенко, на каждой встрече, какие бы серьезные вопросы ни обсуждались, Стремоусов всегда находил возможность сказать о своей семье.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.Отпевание Стремоусова проходит в пятницу кафедральном Александро-Невском соборе крымской столицы. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие. Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище Симферополя.
https://crimea.ria.ru/20221111/v-simferopole-prokhodit-proschanie-s-pogibshim-kirillom-stremousovym-1125319309.html
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утраты, крым, херсонская область
Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране

Кириенко: Стремоусов считал главной задачей служение людям и своей стране

12:36 11.11.2022 (обновлено: 12:40 11.11.2022)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считал главной задачей служение людям и своей стране, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии прощания со Стремоусовым, которая проходит в пятницу в Симферополе.
"Он никогда ничего не просил для себя. Его главной задачей было служение людям, служение своей стране, своему городу. Он честно прошел путь служения до самого конца", - сказал Кириенко, отметив, что погибший был "удивительным человеком, оружием которого было слово".
Обращаясь к детям Стремоусова, он призвал их гордиться "героическим отцом".
"Невероятно вас любил. Он в вас очень верил, вложил свою душу", – сказал первый замглавы администрации президента.
По словам Кириенко, на каждой встрече, какие бы серьезные вопросы ни обсуждались, Стремоусов всегда находил возможность сказать о своей семье.
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11:18
В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.
Отпевание Стремоусова проходит в пятницу кафедральном Александро-Невском соборе крымской столицы. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие. Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище Симферополя.
УтратыКрымХерсонская область
 
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