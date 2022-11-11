https://crimea.ria.ru/20221111/kirienko-o-stremousove-proshel-do-kontsa-put-sluzheniya-lyudyam-i-strane-1125322978.html

Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране

Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считал главной задачей служение людям и своей стране, он прошел этот путь до конца, сказал первый... РИА Новости Крым, 11.11.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считал главной задачей служение людям и своей стране, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии прощания со Стремоусовым, которая проходит в пятницу в Симферополе.Обращаясь к детям Стремоусова, он призвал их гордиться "героическим отцом"."Невероятно вас любил. Он в вас очень верил, вложил свою душу", – сказал первый замглавы администрации президента.По словам Кириенко, на каждой встрече, какие бы серьезные вопросы ни обсуждались, Стремоусов всегда находил возможность сказать о своей семье.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.Отпевание Стремоусова проходит в пятницу кафедральном Александро-Невском соборе крымской столицы. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие. Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище Симферополя.

https://crimea.ria.ru/20221111/v-simferopole-prokhodit-proschanie-s-pogibshim-kirillom-stremousovym-1125319309.html

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утраты, крым, херсонская область