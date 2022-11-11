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Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был честным, искренним и ярким человеком, его уход – большая утрата, заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T12:42
2022-11-11T13:07
утраты
крым
херсонская область
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был честным, искренним и ярким человеком, его уход – большая утрата, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с погибшим.Прощание с Кириллом Стремоусовым состоялось сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя.Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище крымской столицы.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. В аварии пострадали еще два человека.Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221111/kirienko-o-stremousove-proshel-do-kontsa-put-sluzheniya-lyudyam-i-strane-1125322978.html
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утраты, крым, херсонская область, сергей аксенов
Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином

Аксенов: Стремоусов был настоящим воином и никогда не боялся идти вперед

12:42 11.11.2022 (обновлено: 13:07 11.11.2022)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был честным, искренним и ярким человеком, его уход – большая утрата, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с погибшим.
Прощание с Кириллом Стремоусовым состоялось сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя.
"Кирилл Сергеевич был настоящим воином, искренним, честным человеком с чистым сердцем, в котором была Божья искра. Многие узнавали о том, что происходит в Херсонской области, непосредственно из его сообщений. Он никогда не боялся идти вперед, старался реализовать то, о чем мечтали люди, был готов рисковать собой ради справедливости. Остановить его, как правило, было невозможно", - сказал Аксенов.
Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище крымской столицы.
Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. В аварии пострадали еще два человека.
Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
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Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
УтратыКрымХерсонская областьСергей Аксенов
 
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