https://crimea.ria.ru/20221111/aksenov-nazval-stremousova-nastoyaschim-voinom-1125323415.html

Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином

Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был честным, искренним и ярким человеком, его уход – большая утрата, заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T12:42

2022-11-11T12:42

2022-11-11T13:07

утраты

крым

херсонская область

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125324131_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4e2b1d4f64ec95bcfb2e341b76fae4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был честным, искренним и ярким человеком, его уход – большая утрата, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с погибшим.Прощание с Кириллом Стремоусовым состоялось сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя.Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище крымской столицы.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. В аварии пострадали еще два человека.Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221111/kirienko-o-stremousove-proshel-do-kontsa-put-sluzheniya-lyudyam-i-strane-1125322978.html

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, крым, херсонская область, сергей аксенов