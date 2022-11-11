Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
Аксенов: Стремоусов был настоящим воином и никогда не боялся идти вперед
12:42 11.11.2022 (обновлено: 13:07 11.11.2022)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов был честным, искренним и ярким человеком, его уход – большая утрата, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с погибшим.
Прощание с Кириллом Стремоусовым состоялось сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя.
"Кирилл Сергеевич был настоящим воином, искренним, честным человеком с чистым сердцем, в котором была Божья искра. Многие узнавали о том, что происходит в Херсонской области, непосредственно из его сообщений. Он никогда не боялся идти вперед, старался реализовать то, о чем мечтали люди, был готов рисковать собой ради справедливости. Остановить его, как правило, было невозможно", - сказал Аксенов.
Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище крымской столицы.
Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. В аварии пострадали еще два человека.
Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.