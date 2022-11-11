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В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
В Симферополе началось прощание с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе началось прощание с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передает корреспондент РИА Новости Крым.Отпевание проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие.На церемонии прощания Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище крымской столицы.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221109/putin-posmertno-nagradil-stremousova-ordenom-muzhestva---ukaz-1125304756.html
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крым, утраты
В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым

В Симферополе проходит прощание с погибшим замглавы Херсонской области Стремоусовым

11:18 11.11.2022 (обновлено: 12:24 11.11.2022)
 
© РИА Новости КрымПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе началось прощание с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Отпевание проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие.
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Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.
© РИА Новости КрымОтпевание погибшего заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
Отпевание погибшего заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
1 из 5
Отпевание погибшего заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
2 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
3 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© РИА Новости Крым
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
4 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
5 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 5
Отпевание погибшего заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
© РИА Новости Крым
2 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 5
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
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