https://crimea.ria.ru/20221111/v-simferopole-prokhodit-proschanie-s-pogibshim-kirillom-stremousovym-1125319309.html

В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым

В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым

В Симферополе началось прощание с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе началось прощание с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передает корреспондент РИА Новости Крым.Отпевание проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие.На церемонии прощания Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.Похоронят Кирилла Стремоусова на городском кладбище крымской столицы.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221109/putin-posmertno-nagradil-stremousova-ordenom-muzhestva---ukaz-1125304756.html

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