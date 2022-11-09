https://crimea.ria.ru/20221109/putin-posmertno-nagradil-stremousova-ordenom-muzhestva---ukaz-1125304756.html

Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ

Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T22:42

2022-11-09T22:42

2022-11-09T22:43

владимир путин (политик)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича - заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно", - сообщается в указе.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в среду. Ему было 45 лет. Соболезнования в связи с гибелью выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Смерть своего заместителя в ДТП подтвердил и врио губернатора области Владимир Сальдо.

https://crimea.ria.ru/20221109/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kotorom-pogib-stremousov-1125303347.html

херсонская область

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владимир путин (политик), херсонская область