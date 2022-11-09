https://crimea.ria.ru/20221109/putin-posmertno-nagradil-stremousova-ordenom-muzhestva---ukaz-1125304756.html
Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ
Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T22:42
2022-11-09T22:42
2022-11-09T22:43
владимир путин (политик)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича - заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно", - сообщается в указе.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в среду. Ему было 45 лет. Соболезнования в связи с гибелью выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Смерть своего заместителя в ДТП подтвердил и врио губернатора области Владимир Сальдо.
https://crimea.ria.ru/20221109/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kotorom-pogib-stremousov-1125303347.html
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владимир путин (политик), херсонская область
Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ
Президент Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно
22:42 09.11.2022 (обновлено: 22:43 09.11.2022)