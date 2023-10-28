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Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин
Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин
Очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 110 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T14:13
2023-10-28T14:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
краснодарский край
тамань
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 110 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. А с 10:00 очередь начала увеличиваться. К 11:00 досмотра со стороны Керчи ожидали 40 машин.Со стороны Тамани проезд свободен.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУУ Крымского моста выросла очередьМир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин

Очередь со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту выросла до 110 машин

14:13 28.10.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 110 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. А с 10:00 очередь начала увеличиваться. К 11:00 досмотра со стороны Керчи ожидали 40 машин.
"К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств", - уточняется в сообщении.
Со стороны Тамани проезд свободен.
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКраснодарский крайТаманьОбществоНовости Крыма
 
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