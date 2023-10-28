https://crimea.ria.ru/20231028/proezda-po-krymskomu-mostu-zhdut-bolshe-sta-mashin-1132380790.html

Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин

Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Проезда по Крымскому мосту ждут больше ста машин

Очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 110 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T14:13

2023-10-28T14:13

2023-10-28T14:13

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 110 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. А с 10:00 очередь начала увеличиваться. К 11:00 досмотра со стороны Керчи ожидали 40 машин.Со стороны Тамани проезд свободен.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУУ Крымского моста выросла очередьМир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма