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У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.10.2023
У Крымского моста выросла очередь
Сорок машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T11:19
2023-10-28T11:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
тамань
транспорт
общество
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Сорок машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. При этом со стороны Краснодарского края затруднений в движении нет.Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправаГде в Крыму работают передвижные дорожные камерыДвижение по закрытому участку трассы на Севастополь возобновили
https://crimea.ria.ru/20231026/alternativnye-transportnye-koridory-v-krym-kak-idet-remont-1132343605.html
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крымский мост
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, общество, логистика, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

Проезда по Крымскому мосту ожидает 40 машин со стороны Керчи, из Тамани проезд свободен

11:19 28.10.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Сорок машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 11:00 в очереди со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
При этом со стороны Краснодарского края затруднений в движении нет.
Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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