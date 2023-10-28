https://crimea.ria.ru/20231028/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered--1132378289.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.10.2023

У Крымского моста выросла очередь

Сорок машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T11:19

2023-10-28T11:19

2023-10-28T11:19

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Сорок машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. При этом со стороны Краснодарского края затруднений в движении нет.Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправаГде в Крыму работают передвижные дорожные камерыДвижение по закрытому участку трассы на Севастополь возобновили

https://crimea.ria.ru/20231026/alternativnye-transportnye-koridory-v-krym-kak-idet-remont-1132343605.html

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крымский мост

керчь

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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