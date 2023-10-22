https://crimea.ria.ru/20231022/tank-armii-izrailya-sluchayno-vystrelil-v-egipetskiy-post-1132252237.html
Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост
Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост
Израильский танк случайно произвел выстрел в египетский пост, ведется расследование случившегося. Об этом сказано в Telegram-канале армии обороны Израиля... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:04
2023-10-22T20:04
2023-10-22T20:04
израиль
обострение ситуации в израиле
египет
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/16/1132252066_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_481f2cac2ef7ba24cd0aa175384f519a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Израильский танк случайно произвел выстрел в египетский пост, ведется расследование случившегося. Об этом сказано в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Отмечается, что это произошло в районе контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, который находится на границе Израиля, Египта и Газы.Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате один человек погиб, один ранен, а сами воздушные гавани выведены из строя из-за повреждений взлетно-посадочных полос.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего ВостокаУдар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогнозВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
израиль
египет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/16/1132252066_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_117422ceabd45648d6c6d45d8fc306d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение ситуации в израиле, египет, в мире, происшествия, новости
Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост
Армия Израиля расследует случайный выстрел своего танка по египетскому посту на границе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Израильский танк случайно произвел выстрел в египетский пост, ведется расследование случившегося. Об этом сказано в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что это произошло в районе контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, который находится на границе Израиля, Египта и Газы.
"Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома. Инцидент расследуется, и детали выясняются. Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с этим инцидентом", - сказано в сообщении Армии обороны в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии
. В результате один человек погиб, один ранен, а сами воздушные гавани выведены из строя из-за повреждений взлетно-посадочных полос.
Эскалация израильско-палестинского конфликта
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.
8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу
во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям
. Удар по госпиталю
в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой,
которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Читайте также на РИА Новости Крым: