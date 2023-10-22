https://crimea.ria.ru/20231022/tank-armii-izrailya-sluchayno-vystrelil-v-egipetskiy-post-1132252237.html

Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост

Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост

Израильский танк случайно произвел выстрел в египетский пост, ведется расследование случившегося. Об этом сказано в Telegram-канале армии обороны Израиля... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T20:04

2023-10-22T20:04

2023-10-22T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Израильский танк случайно произвел выстрел в египетский пост, ведется расследование случившегося. Об этом сказано в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Отмечается, что это произошло в районе контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, который находится на границе Израиля, Египта и Газы.Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате один человек погиб, один ранен, а сами воздушные гавани выведены из строя из-за повреждений взлетно-посадочных полос.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего ВостокаУдар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогнозВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, египет, в мире, происшествия, новости