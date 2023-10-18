https://crimea.ria.ru/20231018/glavnoe-za-den-18-oktyabrya-1132183220.html

Главное за день: 18 октября

Главное за день: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Главное за день: 18 октября

О чем заявил Путин в Пекине. Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз – Путин. Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T22:52

2023-10-18T22:52

2023-10-18T22:52

главное за день

владимир путин (политик)

китай

форум "один пояс - один путь"

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

государственная дума рф

сектор газа

обострение ситуации в израиле

сергей шойгу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. О чем заявил Путин в Пекине. Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз – Путин. Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа. МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее. Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу. МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем – Путин. Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин в Китае: заявленияКитайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна идеям России о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме в Пекине .Кроме того, отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы."Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие", – заявил президент, отвечая на вопрос о влиянии, в частности, российско-украинского и палестино-израильского конфликтов на связи РФ и КНР.Госдума отозвала ратификацию ДВЗЯИВ среду на пленарном заседании Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года.Удар по госпиталю в ГазеУдар по госпиталю в секторе Газа является трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин."Это трагедия, ужасное событие – там сотни убитых и сотни раненых. Это, конечно, катастрофа. В одном месте (большое количество жертв), тем более в месте гуманитарного характера. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов, переговоров", – сказал Путин журналистам по итогам визита в Китай.Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удар по больнице в Газе – преступление и акт расчеловечивания, а заявления Израиля в связи с произошедшим – попытка снять с себя ответственность, вместо того, чтобы предоставить спутниковые снимки, доказывающие непричастность.Россия укрепляет рубежиРоссийские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начинают постоянное патрулирование нейтральной зоны воздушного пространства над Черным морем."По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км и скорость 9 Махов", – сказал президент Владимир Путин журналистам по итогам визита в Пекин.Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки киевскому режиму из США и НАТО высокоточных ракет, кассетных боеприпасов и предстоящую передачу Украине истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.Также Шойгу отметил, что стратегическое партнерство России и Белоруссии сегодня особенно важно в условиях враждебных действий НАТО у границ Союзного государства.Ближний Восток и США могут разорвать отношенияБлижний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре. Слова дипломата приводит турецкое издание Haber.По словам Фидана, Израиль настроен на войну и предпринимает мстительные шаги, которые могут привести к большой катастрофе и для него самого. При этом США поддерживают его.

https://crimea.ria.ru/20231018/my-smozhem-otrazhat-eti-ataki--putin-o-postavke-atacms-na-ukrainu-1132170709.html

https://crimea.ria.ru/20231018/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html

https://crimea.ria.ru/20231018/udar-po-bolnitse-v-gaze-chto-budet-dalshe---neozhidannyy-prognoz-1132168982.html

https://crimea.ria.ru/20231018/shoygu-poruchil-prorabotat-vopros-ekstraditsii-natsista-gunko-iz-kanady-1132176391.html

https://crimea.ria.ru/20231018/vsu-pritselno-udarili-po-bolnitse-v-aleshkakh---chto-izvestno-1132167362.html

китай

сектор газа

ближний восток

сша

турция

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