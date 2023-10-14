https://crimea.ria.ru/20231014/novyy-mitropolit-kryma-i-obostrenie-v-izraile-top-novostey-nedeli-1132079125.html

Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели

Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели

Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии. Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма. Российские войска усилят... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T16:18

2023-10-14T16:18

2023-10-14T16:18

топ новостей недели

религия

тихон шевкунов

обострение ситуации в израиле

сергей аксенов

топливо в крыму

сергей шойгу

вооруженные силы россии

авиация

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии. Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма. Российские войска усилят самолетами новой модификации. Снижение цен на бензин и дизтопливо. На крымские дороги вернутся треноги и парконы. Генпрокуратура и Роспотребнадзор проверяют "Wildberries". Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого. В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года. В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Митрополит ТихонМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Обострение в Израиле и безопасность КрымаКрым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль. Такое мнение на этой неделе выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин. Однако, по словам Ирхина, это не означает, что Вашингтон и Лондон полностью прекратят поддержку Украины. Американцы и британцы в своей геополитике оперируют морской стратегией, и для них Ближний и Средний Восток и Черноморский регион – это сопредельные связанные друг с другом регионы. США и Великобритания будут пытаться сохранить свои геополитические и военно-политические позиции в обоих регионах, пояснил политолог. Цена бензинаС субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму снизится, анонсировал в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как и на территории Республики Крым, в городе достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин.Самолеты новой модификацииК 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске 11 октября. При этом министр заявил, что с учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза. И она продолжает увеличиваться. Треноги и парконыНа дорогах Крыма появятся передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камеры, фиксирующие нарушения при парковке транспортных средств, рассказал на этой неделе начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. Треноги вернут с середины октября, всего таких камер установят 12 в разных частях полуострова, за триста метров от каждой появятся предупреждающие знаки. Парконы, фиксирующие неправильную парковку, уже появляются в Симферополе, в том числе со следующей недели их установят в районе ж/д вокзала и по проспекту Ленина.Проверки в "Wildberries"В Генеральной прокуратуре РФ проверяют интернет-магазина "Wildberries", который ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Правоохранители также проверят, насколько законно маркетплейсом взимается оплата за возврат товаров, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сейчас за каждую единицу возвращенного товара пользователи торговой площадки вынуждены платить сто рублей. В надзорных мероприятиях участвуют также Роспотребнадзор и Банк России. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов, сообщают в прокуратуре. Бывшая квартира ЗеленскогоДве спальни, две ванных комнаты, кухня-гостиная и огромный балкон с видом на море и Ливадийский дворец. Так выглядит бывшая квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского, национализированная в собственность Республики Крым. У дверей подъезда – скульптуры, лепнина, пальмы и другие элементы роскоши. По оценкам экспертов рынка недвижимости стоимость этого жилья без внутренней отделки – 90 млн рублей. Именно такую цифру назвал корреспонденту РИА Новости Крым на этой неделе риелтор элитного жилья Алексей Рачков. Цена складывается из приятных бонусов к квадратным метрам: бассейн на крыше пятиэтажки, наличие подземного паркинга, консьержки и закрытого дворика. Но главное – место.Такой дом рядом с последней летней резиденцией российских императоров один. И другие уже вряд ли когда-нибудь будут построены. Фонтан в АлупкеВ Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века, сообщила 12 октября глава администрации Ялты Янина Павленко. Работы проходят в рамках благоустройства исторической части Алупки, будет подчеркнут особый колорит города. Вода из этого же природного источника будет использоваться для полива – подрядчик уже приступил к работам по подводу воды из родника. Античные часы в ХерсонесеНа новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе представлен уникальный экспонат, находку археологов – солнечные часы III века до н. э. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. По информации музея, античные солнечные часы обнаружили в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. Находка археологов столь раннего периода является единичной, чем уже уникальна. К тому же, это один из трех известных в эпоху античности и самых редких типов солнечных часов – экваториальный, с двусторонним циферблатом. Выставка проходит с 12 до 29 октября в малом зале Античной экспозиции.

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https://crimea.ria.ru/20231011/sanktsii-es-vyveli-iz-stroya-parkomaty-v-sevastopole-1132012183.html

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ливадия

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херсонес

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