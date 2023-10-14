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Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели
Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели
Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии. Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма. Российские войска усилят... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T16:18
2023-10-14T16:18
топ новостей недели
религия
тихон шевкунов
обострение ситуации в израиле
сергей аксенов
топливо в крыму
сергей шойгу
вооруженные силы россии
авиация
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии. Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма. Российские войска усилят самолетами новой модификации. Снижение цен на бензин и дизтопливо. На крымские дороги вернутся треноги и парконы. Генпрокуратура и Роспотребнадзор проверяют "Wildberries". Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого. В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года. В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Митрополит ТихонМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Обострение в Израиле и безопасность КрымаКрым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль. Такое мнение на этой неделе выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин. Однако, по словам Ирхина, это не означает, что Вашингтон и Лондон полностью прекратят поддержку Украины. Американцы и британцы в своей геополитике оперируют морской стратегией, и для них Ближний и Средний Восток и Черноморский регион – это сопредельные связанные друг с другом регионы. США и Великобритания будут пытаться сохранить свои геополитические и военно-политические позиции в обоих регионах, пояснил политолог. Цена бензинаС субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму снизится, анонсировал в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как и на территории Республики Крым, в городе достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин.Самолеты новой модификацииК 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске 11 октября. При этом министр заявил, что с учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза. И она продолжает увеличиваться. Треноги и парконыНа дорогах Крыма появятся передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камеры, фиксирующие нарушения при парковке транспортных средств, рассказал на этой неделе начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. Треноги вернут с середины октября, всего таких камер установят 12 в разных частях полуострова, за триста метров от каждой появятся предупреждающие знаки. Парконы, фиксирующие неправильную парковку, уже появляются в Симферополе, в том числе со следующей недели их установят в районе ж/д вокзала и по проспекту Ленина.Проверки в "Wildberries"В Генеральной прокуратуре РФ проверяют интернет-магазина "Wildberries", который ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Правоохранители также проверят, насколько законно маркетплейсом взимается оплата за возврат товаров, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сейчас за каждую единицу возвращенного товара пользователи торговой площадки вынуждены платить сто рублей. В надзорных мероприятиях участвуют также Роспотребнадзор и Банк России. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов, сообщают в прокуратуре. Бывшая квартира ЗеленскогоДве спальни, две ванных комнаты, кухня-гостиная и огромный балкон с видом на море и Ливадийский дворец. Так выглядит бывшая квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского, национализированная в собственность Республики Крым. У дверей подъезда – скульптуры, лепнина, пальмы и другие элементы роскоши. По оценкам экспертов рынка недвижимости стоимость этого жилья без внутренней отделки – 90 млн рублей. Именно такую цифру назвал корреспонденту РИА Новости Крым на этой неделе риелтор элитного жилья Алексей Рачков. Цена складывается из приятных бонусов к квадратным метрам: бассейн на крыше пятиэтажки, наличие подземного паркинга, консьержки и закрытого дворика. Но главное – место.Такой дом рядом с последней летней резиденцией российских императоров один. И другие уже вряд ли когда-нибудь будут построены. Фонтан в АлупкеВ Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века, сообщила 12 октября глава администрации Ялты Янина Павленко. Работы проходят в рамках благоустройства исторической части Алупки, будет подчеркнут особый колорит города. Вода из этого же природного источника будет использоваться для полива – подрядчик уже приступил к работам по подводу воды из родника. Античные часы в ХерсонесеНа новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе представлен уникальный экспонат, находку археологов – солнечные часы III века до н. э. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. По информации музея, античные солнечные часы обнаружили в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. Находка археологов столь раннего периода является единичной, чем уже уникальна. К тому же, это один из трех известных в эпоху античности и самых редких типов солнечных часов – экваториальный, с двусторонним циферблатом. Выставка проходит с 12 до 29 октября в малом зале Античной экспозиции.
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топ новостей недели, религия, тихон шевкунов, обострение ситуации в израиле, сергей аксенов, топливо в крыму, сергей шойгу, вооруженные силы россии, авиация, министерство обороны рф, пдд (правила дорожного движения), генеральная прокуратура рф, роспотребнадзор, банк россии, владимир зеленский (президент украины), ливадия, ялта, янина павленко, херсонес, севастополь
Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

16:18 14.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМитрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии. Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма. Российские войска усилят самолетами новой модификации. Снижение цен на бензин и дизтопливо. На крымские дороги вернутся треноги и парконы. Генпрокуратура и Роспотребнадзор проверяют "Wildberries". Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого. В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года. В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
08:58Радио "Спутник в Крыму"
Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Обострение в Израиле и безопасность Крыма

Крым ощутит на себе последствия эскалации конфликта Израиля и Палестины в плане снижения интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров, поскольку основное внимание и ресурсы США и Великобритании будут переключены с Украины на Израиль. Такое мнение на этой неделе выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин. Однако, по словам Ирхина, это не означает, что Вашингтон и Лондон полностью прекратят поддержку Украины. Американцы и британцы в своей геополитике оперируют морской стратегией, и для них Ближний и Средний Восток и Черноморский регион – это сопредельные связанные друг с другом регионы. США и Великобритания будут пытаться сохранить свои геополитические и военно-политические позиции в обоих регионах, пояснил политолог.
Обострение палестино-израильского конфликта
15:19
16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта

Цена бензина

С субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму снизится, анонсировал в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как и на территории Республики Крым, в городе достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин.
Цены на одной из крымских заправок - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
11:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт

Самолеты новой модификации

К 2025 году в России должны удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске 11 октября. При этом министр заявил, что с учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза. И она продолжает увеличиваться.
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Вчера, 20:27
Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО

Треноги и парконы

На дорогах Крыма появятся передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камеры, фиксирующие нарушения при парковке транспортных средств, рассказал на этой неделе начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. Треноги вернут с середины октября, всего таких камер установят 12 в разных частях полуострова, за триста метров от каждой появятся предупреждающие знаки. Парконы, фиксирующие неправильную парковку, уже появляются в Симферополе, в том числе со следующей недели их установят в районе ж/д вокзала и по проспекту Ленина.
Паркомат - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября, 15:28
Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе

Проверки в "Wildberries"

В Генеральной прокуратуре РФ проверяют интернет-магазина "Wildberries", который ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Правоохранители также проверят, насколько законно маркетплейсом взимается оплата за возврат товаров, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сейчас за каждую единицу возвращенного товара пользователи торговой площадки вынуждены платить сто рублей. В надзорных мероприятиях участвуют также Роспотребнадзор и Банк России. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов, сообщают в прокуратуре.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Вчера, 11:12
Ущерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы

Бывшая квартира Зеленского

Две спальни, две ванных комнаты, кухня-гостиная и огромный балкон с видом на море и Ливадийский дворец. Так выглядит бывшая квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского, национализированная в собственность Республики Крым. У дверей подъезда – скульптуры, лепнина, пальмы и другие элементы роскоши. По оценкам экспертов рынка недвижимости стоимость этого жилья без внутренней отделки – 90 млн рублей. Именно такую цифру назвал корреспонденту РИА Новости Крым на этой неделе риелтор элитного жилья Алексей Рачков. Цена складывается из приятных бонусов к квадратным метрам: бассейн на крыше пятиэтажки, наличие подземного паркинга, консьержки и закрытого дворика. Но главное – место.
Такой дом рядом с последней летней резиденцией российских императоров один. И другие уже вряд ли когда-нибудь будут построены.
Южный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 16:26
Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов

Фонтан в Алупке

В Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века, сообщила 12 октября глава администрации Ялты Янина Павленко. Работы проходят в рамках благоустройства исторической части Алупки, будет подчеркнут особый колорит города. Вода из этого же природного источника будет использоваться для полива – подрядчик уже приступил к работам по подводу воды из родника.
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 14:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе

Античные часы в Херсонесе

На новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе представлен уникальный экспонат, находку археологов – солнечные часы III века до н. э. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. По информации музея, античные солнечные часы обнаружили в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. Находка археологов столь раннего периода является единичной, чем уже уникальна. К тому же, это один из трех известных в эпоху античности и самых редких типов солнечных часов – экваториальный, с двусторонним циферблатом. Выставка проходит с 12 до 29 октября в малом зале Античной экспозиции.
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 18:55
Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика
 
Топ новостей неделиРелигияТихон ШевкуновОбострение ситуации в ИзраилеСергей АксеновТопливо в КрымуСергей ШойгуВооруженные силы РоссииАвиацияМинистерство обороны РФПДД (Правила дорожного движения)Генеральная прокуратура РФРоспотребнадзорБанк РоссииВладимир Зеленский (президент Украины)ЛивадияЯлтаЯнина ПавленкоХерсонесСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое
16:18Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели
15:39Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернета
15:1916 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта
14:52Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
14:17В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков
13:52Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
13:21Как живет первый в России детеныш большой панды – видео
12:57Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
12:39У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ
12:10Крымский мост открыт
12:04Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
11:26Крымский мост закрыт
11:20В Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт
11:08На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды
10:48В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах
10:22Керченская переправа в субботу: как работают паромы
09:52Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта
09:15Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
08:58Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
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