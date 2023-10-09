https://crimea.ria.ru/20231009/skolko-stoit-kvartira-zelenskikh-v-yalte-i-pochemu-tak-dorogo-1131960236.html

Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого

Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого

Две спальни, две ванных комнаты, кухня-гостиная и огромный балкон с видом на море и Ливадийский дворец. Так выглядит квартира семьи президента Украины Владимира РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T18:13

2023-10-09T18:13

2023-10-09T18:13

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ЯЛТА, 9 окт – РИА Новости Крым. Две спальни, две ванных комнаты, кухня-гостиная и огромный балкон с видом на море и Ливадийский дворец. Так выглядит квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского. Вернее, бывшая квартира украинского президента - весной этого года 130 квадратных метров южнобережной "элитки" были национализированы в собственность Республики Крым.Здесь уже у дверей подъезда вас встретят скульптуры, лепнина, пальмы и другие небольшие элементы роскоши.По оценкам экспертов рынка недвижимости стоимость этого жилья без внутренней отделки – 90 млн рублей. Именно такую цифру назвал корреспонденту РИА Новости Крым риелтор элитного жилья Алексей Рачков.Цена складывается из приятных бонусов к квадратным метрам: бассейн на крыше пятиэтажки, наличие подземного паркинга, консьержки и закрытого дворика. Но главное – место.Такой дом рядом с последней летней резиденцией российских императоров один. И другие уже вряд ли когда-нибудь будут построены.Дом сдавался в 2011 году без отделки. Квартиры в нем приобретали люди со статусом – политики, артисты и бизнесмены. Ранее с украинским гражданством, сейчас – с российским, рассказывает Рачков. Квартира № 501 на пятом этаже в 2013 году была приобретена за 164 тысячи долларов и числилась за женой украинского гаранта Еленой Зеленской.По словам Рачкова, стоимость обслуживания подобной квартиры с панорамными окнами в 150 метрах от входа в Ливадийский дворец два года назад была 45 рублей за квадратный метр. "Сейчас может быть немного дороже", - сказал собеседник РИА Новости Крым.В настоящий момент квартиру, приобретенную в собственность супругой украинского президента, национализировали и готовят на продажу на аукционе. В ходе сентябрьского заседания Государственного совета Республики Крым глава республиканского парламента Владимир Константинов отметил, что, по его данным, рыночная стоимость квартиры составляет чуть менее 24 миллионов рублей.Ранее крымскими первыми лицами высказывались различные варианты того, как может быть использована эта жилплощадь. Среди них – создание музея нацизма, выделение квартиры многодетным, а также продажа с целью перечислить полученные средства на СВО, семьям погибших и мобилизованных.Крымский парламент национализировал ряд объектов имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. К примеру, в собственность государства перешли здание на улице Шмидта в центре Симферополя, где в украинские времена располагался центральный офис запрещенного в РФ экстремистского "меджлиса крымско-татарского народа"*, солнечные электростанции Activ Solar, которыми владели украинские олигархи братья Андрей и Сергей Клюевы, винодельческое предприятие "Алеф-Виналь-Крым" (учредитель и собственник – гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ), предприятие "Укснаб" в Красноперекопске (бенефициар – крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной), торговые площади "Скай плаза" в Ялте (бенефициар – экс-спикер ВРУ Арсений Яценюк), сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и Компания" (связано с окружением экс-министра МВД Арсена Авакова) и другие объекты.

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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