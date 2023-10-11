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Главное за день: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Главное за день: 11 октября
Главное за день: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Главное за день: 11 октября
ВСУ потеряли еще почти тысячу солдат, штурмовик Су-25 и лишились путей снабжения на Купянском фронте. Российская армия получила новую партию танков Т-90М... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T22:15
2023-10-11T22:15
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владимир зеленский (президент украины)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти тысячу солдат, штурмовик Су-25 и лишились путей снабжения на Купянском фронте. Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" и скоро получит самолеты новой модификации. Владимир Путин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликта. Директор ФСБ рассказал об игиловцах* в составе крымско-татарских подразделениях ВСУ и заявил, что спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС. Украина получит новую партию военной помощи от США. Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев.О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Успехи Армии РФАрмия России за сутки ликвидировала еще 985 украинских боевиков, уничтожила десятки единиц техники и вооружения, два склада, отразила четыре атаки и десять контратак.Кроме того, российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области. Артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие. Новые танки и самолеты"Уралвагонзавод" передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М с дополнительной защитой, которые достойно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции, сообщила в среду пресс-служба госкорпорации.Кроме того 11 октября министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске дал поручение к 2025 году удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Предупреждение ПутинаРасширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики, заявил в среду президент России Владимир Путин. Основная проблема, по словам российского лидера, заключается в невыполнении решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. При этом часть земель, которые палестинцы всегда считали исконно своими, были заняты Израилем в разное время и разными способами, в основном военной силой. Президент России также отметил, что США в своей политике на Ближнем Востоке за последние несколько лет пренебрегли механизмами урегулирования конфликта и решили отрегулировать все самостоятельно. Заявления директора ФСБСотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной энергетики России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ. Также он сообщил о том, что Запад активно способствуют перемещению участников различных террористических организаций в зону украинского конфликта, в частности, в составе ичкерийских* и крымско-татарских подразделений ВСУ воюют боевики ИГИЛ*. Украина получит новую партию военной помощи от США: что вошло в пакетСША предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и артиллерийские снаряды, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе на заседании контактной группы поддержки Украины в формате "Рамштайн".Как уточнил Остин, с учетом этого пакета общий объем помощи США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов.Прогноз Азарова для украинцевМобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. О том, что каждый украинец должен быть готов пройти службу в рядах ВСУ и отправиться на фронт, заявляют и представители минобороны Украины, отметил он. В то же время, по словам экс-премьера, молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы "заклеймить себя предателями", только бы не идти воевать.*террористическая организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20231011/strakhi-zelenskogo-obosnovany-pochemu-zapad-pomozhet-izrailyu-a-ne-ukraine-1132008834.html
https://crimea.ria.ru/20231011/rikoshet-po-evrope-chto-izmenit-konflikt-izrailya-i-palestiny-1132014027.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, в мире, политика, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, николай азаров
Главное за день: 11 октября

Главные события и заявления среды, 11 октября

22:15 11.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти тысячу солдат, штурмовик Су-25 и лишились путей снабжения на Купянском фронте. Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" и скоро получит самолеты новой модификации. Владимир Путин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликта. Директор ФСБ рассказал об игиловцах* в составе крымско-татарских подразделениях ВСУ и заявил, что спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС. Украина получит новую партию военной помощи от США. Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.

Успехи Армии РФ

Армия России за сутки ликвидировала еще 985 украинских боевиков, уничтожила десятки единиц техники и вооружения, два склада, отразила четыре атаки и десять контратак.
Кроме того, российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области.
Артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие.

Новые танки и самолеты

"Уралвагонзавод" передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М с дополнительной защитой, которые достойно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции, сообщила в среду пресс-служба госкорпорации.
Кроме того 11 октября министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске дал поручение к 2025 году удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124.
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Предупреждение Путина

Расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики, заявил в среду президент России Владимир Путин. Основная проблема, по словам российского лидера, заключается в невыполнении решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.
При этом часть земель, которые палестинцы всегда считали исконно своими, были заняты Израилем в разное время и разными способами, в основном военной силой. Президент России также отметил, что США в своей политике на Ближнем Востоке за последние несколько лет пренебрегли механизмами урегулирования конфликта и решили отрегулировать все самостоятельно.

Заявления директора ФСБ

Сотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной энергетики России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ.
Также он сообщил о том, что Запад активно способствуют перемещению участников различных террористических организаций в зону украинского конфликта, в частности, в составе ичкерийских* и крымско-татарских подразделений ВСУ воюют боевики ИГИЛ*.
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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Украина получит новую партию военной помощи от США: что вошло в пакет

США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и артиллерийские снаряды, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе на заседании контактной группы поддержки Украины в формате "Рамштайн".
Как уточнил Остин, с учетом этого пакета общий объем помощи США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов.

Прогноз Азарова для украинцев

Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. О том, что каждый украинец должен быть готов пройти службу в рядах ВСУ и отправиться на фронт, заявляют и представители минобороны Украины, отметил он.
В то же время, по словам экс-премьера, молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы "заклеймить себя предателями", только бы не идти воевать.
*террористическая организация, запрещенная в России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
18:18
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