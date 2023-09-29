https://crimea.ria.ru/20230929/glavnoe-za-den-29-sentyabrya-1131755164.html

Главное за день: 29 сентября

Главное за день: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Главное за день: 29 сентября

Подписан указ об осеннем призыве. "Безвиз" для украинцев в Россию. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит. Соцгарантии для участников СВО –... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T23:02

2023-09-29T23:02

2023-09-29T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Подписан указ об осеннем призыве. "Безвиз" для украинцев в Россию. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит. Соцгарантии для участников СВО – поручение Путина. НАТО наращивает силы в Косово. О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Подписан указ об осеннем призывеОсенний призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет стартует 1 октября, всего призовут 130 тысяч человек. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации. Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, в каких регионах призыва не будет, а также где будут служить новобранцы. "Безвиз" для украинцев в Россию Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по внутреннему паспорту – без виз. Соответствующий указ подписан. Согласно документу, украинцы могут пересекать границу РФ без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, а также дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит Командование ВСУ перебрасывает подразделения на Донецком направлении из-за огромных потерь, об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за неделю ВСУ пытались атаковать здесь больше 30 раз. Предпринимались безуспешные попытки наступать под Артемовском, Авдеевкой и Марьинкой, штурмовать в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР. В результате противник потерял более 1760 военнослужащих, и теперь командование перебрасывает в район подразделения с других направлений. "С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", – сообщили в МО. Кроме того, стало известно, что командование ВСУ выводит механизированную бригаду из района Работино в связи с большими потерями и низким морально-боевым духом: украинские военнослужащие отказываются воевать. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за неделю на разных участках в зоне СВО достигли почти 3 700 человек. Также в ведомстве заявили, что групповыми ударами на аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены истребители, поставленные ВСУ из Польши, а также пункт управления "Иностранного легиона". Соцгарантии для участников СВО – поручение ПутинаСоциальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым."У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", – сказал президент.НАТО наращивает силы в КосовоВ НАТО приняли решение ввести дополнительные силы KFOR в Косово в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе организации."Североатлантический совет уполномочил дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", – говорится в сообщении. Отмечается также, что Альянс "готов внести дальнейшие коррективы в позицию KFOR", если в этом будет необходимость.

https://crimea.ria.ru/20230929/putin-vstretilsya-s-uchastnikami-svo-1131749602.html

https://crimea.ria.ru/20230929/ekspert-obyasnil-mezhdunarodnoe-znachenie-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rf-1131729318.html

https://crimea.ria.ru/20230929/natsist-v-parlamente-kanady--tschatelno-splanirovannaya-aktsiya-1131749956.html

https://crimea.ria.ru/20230929/million-za-leopard-voennye-vs-rf-poluchili-sertifikaty-za-podbityy-tanka-1131738843.html

https://crimea.ria.ru/20230929/na-kurilakh-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1131738244.html

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косово

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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