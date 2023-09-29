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Главное за день: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Главное за день: 29 сентября
Главное за день: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Главное за день: 29 сентября
Подписан указ об осеннем призыве. "Безвиз" для украинцев в Россию. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит. Соцгарантии для участников СВО –... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T23:02
2023-09-29T23:02
главное за день
владимир путин (политик)
украина
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
нато
косово
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Подписан указ об осеннем призыве. "Безвиз" для украинцев в Россию. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит. Соцгарантии для участников СВО – поручение Путина. НАТО наращивает силы в Косово. О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Подписан указ об осеннем призывеОсенний призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет стартует 1 октября, всего призовут 130 тысяч человек. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации. Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, в каких регионах призыва не будет, а также где будут служить новобранцы. "Безвиз" для украинцев в Россию Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по внутреннему паспорту – без виз. Соответствующий указ подписан. Согласно документу, украинцы могут пересекать границу РФ без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, а также дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит Командование ВСУ перебрасывает подразделения на Донецком направлении из-за огромных потерь, об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за неделю ВСУ пытались атаковать здесь больше 30 раз. Предпринимались безуспешные попытки наступать под Артемовском, Авдеевкой и Марьинкой, штурмовать в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР. В результате противник потерял более 1760 военнослужащих, и теперь командование перебрасывает в район подразделения с других направлений. "С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", – сообщили в МО. Кроме того, стало известно, что командование ВСУ выводит механизированную бригаду из района Работино в связи с большими потерями и низким морально-боевым духом: украинские военнослужащие отказываются воевать. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за неделю на разных участках в зоне СВО достигли почти 3 700 человек. Также в ведомстве заявили, что групповыми ударами на аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены истребители, поставленные ВСУ из Польши, а также пункт управления "Иностранного легиона". Соцгарантии для участников СВО – поручение ПутинаСоциальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым."У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", – сказал президент.НАТО наращивает силы в КосовоВ НАТО приняли решение ввести дополнительные силы KFOR в Косово в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе организации."Североатлантический совет уполномочил дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", – говорится в сообщении. Отмечается также, что Альянс "готов внести дальнейшие коррективы в позицию KFOR", если в этом будет необходимость.
https://crimea.ria.ru/20230929/putin-vstretilsya-s-uchastnikami-svo-1131749602.html
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главное за день, владимир путин (политик), украина, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", нато, косово, новости
Главное за день: 29 сентября

Главные события и заявления пятницы, 29 сентября

23:02 29.09.2023
 
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Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Подписан указ об осеннем призыве. "Безвиз" для украинцев в Россию. Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит. Соцгарантии для участников СВО – поручение Путина. НАТО наращивает силы в Косово.
О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.

Подписан указ об осеннем призыве

Осенний призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет стартует 1 октября, всего призовут 130 тысяч человек. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, в каких регионах призыва не будет, а также где будут служить новобранцы.
Президент РФ В. Путин встретился с награжденными военными - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Вчера, 15:18
Путин встретился с участниками СВО

"Безвиз" для украинцев в Россию

Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по внутреннему паспорту – без виз. Соответствующий указ подписан.
Согласно документу, украинцы могут пересекать границу РФ без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, а также дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
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Вчера, 17:17День воссоединения новых регионов с Россией
Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ

Киев перебрасывает войска в зоне СВО: что происходит

Командование ВСУ перебрасывает подразделения на Донецком направлении из-за огромных потерь, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за неделю ВСУ пытались атаковать здесь больше 30 раз. Предпринимались безуспешные попытки наступать под Артемовском, Авдеевкой и Марьинкой, штурмовать в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР. В результате противник потерял более 1760 военнослужащих, и теперь командование перебрасывает в район подразделения с других направлений.
"С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", – сообщили в МО.
Кроме того, стало известно, что командование ВСУ выводит механизированную бригаду из района Работино в связи с большими потерями и низким морально-боевым духом: украинские военнослужащие отказываются воевать.
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за неделю на разных участках в зоне СВО достигли почти 3 700 человек.
Также в ведомстве заявили, что групповыми ударами на аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены истребители, поставленные ВСУ из Польши, а также пункт управления "Иностранного легиона".
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция

Соцгарантии для участников СВО – поручение Путина

Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.
"У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", – сказал президент.
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Вчера, 08:52
Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк

НАТО наращивает силы в Косово

В НАТО приняли решение ввести дополнительные силы KFOR в Косово в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Североатлантический совет уполномочил дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", – говорится в сообщении. Отмечается также, что Альянс "готов внести дальнейшие коррективы в позицию KFOR", если в этом будет необходимость.
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Вчера, 08:18
На Курилах произошло сильное землетрясение
 
Главное за деньВладимир Путин (политик)УкраинаМинистерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУГосударственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"НАТОКосовоНовости
 
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00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:02Главное за день: 29 сентября
22:39ВСУ готовят новое наступление в октябре: названы основные цели
22:30Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
22:24Главные новости Крыма: 29 сентября
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21:48Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей
21:18В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
21:11Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:43Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:02Средний размер пенсии будет увеличен – проект
19:39Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция
19:10Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ
18:41Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
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