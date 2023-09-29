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НАТО усиливает контингент в Косово - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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НАТО усиливает контингент в Косово
НАТО усиливает контингент в Косово - РИА Новости Крым, 29.09.2023
НАТО усиливает контингент в Косово
На фоне обострения обстановки в Косово Североатлантический совет принял решение направить в регион дополнительные силы KFOR (Kosovo Force, СДК – "Силы для... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T18:10
2023-09-29T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На фоне обострения обстановки в Косово Североатлантический совет принял решение направить в регион дополнительные силы KFOR (Kosovo Force, СДК – "Силы для Косова") в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.Отмечается, что в последний раз усиление контингента производилось здесь в мае текущего года. В организации подчеркнули, что СДК продолжает тесно координировать свои действия со всеми заинтересованными сторонами в Белграде и Приштине, а также миссией ЕС по верховенству закона (ЕВЛЕКС), ОБСЕ, миссией ООН в Косово и дипломатическим сообществом.Согласно заявлению, в НАТО призывают стороны "к срочной деэскалации" и "диалогу при содействии ЕС".Обострение в КосовоВечером 24 сентября стало известно о гибели трех сербов в столкновениях с полицией в селе Баньска в Косово, позже нашли тело еще одного убитого. Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что инцидент начался с того, что сербы напали на правоохранителей с оружием и обстреляли их. Несколько человек были задержаны.По словам президента Сербии Александра Вучича, он неоднократно предупреждал Нью-Йорк и Брюссель, что такое может произойти, так как "сербы не желают больше терпеть террор Курти". Также в своем обращении к нации Вучич задался вопросом, почему разобраться в ситуации не были призваны международные силы KFOR, находящиеся здесь в рамках миссии НАТО, а вместо этого полиции напасть на сербов и жестоко расправиться с ними как с террористами позволили косовоалбанской
https://crimea.ria.ru/20230529/besporyadki-v-kosovo-postradali-bolee-50-chelovek-1129063753.html
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нато, косово, в мире, новости, политика
НАТО усиливает контингент в Косово

В НАТО сообщили об отправке в Косово дополнительных сил "для урегулирования ситуации"

18:10 29.09.2023
 
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На фоне обострения обстановки в Косово Североатлантический совет принял решение направить в регион дополнительные силы KFOR (Kosovo Force, СДК – "Силы для Косова") в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
"Североатлантический совет уполномочил дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", – сообщается на сайте организации.
Отмечается, что в последний раз усиление контингента производилось здесь в мае текущего года.
"Мы готовы внести дальнейшие коррективы в позицию KFOR по мере необходимости", – отмечается в сообщении.
В организации подчеркнули, что СДК продолжает тесно координировать свои действия со всеми заинтересованными сторонами в Белграде и Приштине, а также миссией ЕС по верховенству закона (ЕВЛЕКС), ОБСЕ, миссией ООН в Косово и дипломатическим сообществом.
Согласно заявлению, в НАТО призывают стороны "к срочной деэскалации" и "диалогу при содействии ЕС".

Обострение в Косово

Вечером 24 сентября стало известно о гибели трех сербов в столкновениях с полицией в селе Баньска в Косово, позже нашли тело еще одного убитого. Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что инцидент начался с того, что сербы напали на правоохранителей с оружием и обстреляли их. Несколько человек были задержаны.
По словам президента Сербии Александра Вучича, он неоднократно предупреждал Нью-Йорк и Брюссель, что такое может произойти, так как "сербы не желают больше терпеть террор Курти". Также в своем обращении к нации Вучич задался вопросом, почему разобраться в ситуации не были призваны международные силы KFOR, находящиеся здесь в рамках миссии НАТО, а вместо этого полиции напасть на сербов и жестоко расправиться с ними как с террористами позволили косовоалбанской
"Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косово. Можете делать что угодно, Сербия никогда не признает независимость Косово", – заявил Вучич.
Солдаты НАТО, несущие службу в Косово
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