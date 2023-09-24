Рейтинг@Mail.ru
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230924/stolknoveniya-na-severe-kosovo-vuchich-vystupil-pered-natsiey-1131638461.html
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T22:16
2023-09-24T22:16
сербия
косово
александр вучич
в мире
саммит нато в вильнюсе
миграционная политика
альбин курти
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124314304_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_114bccf6c3ddfb6cf1ade00d6bbaf8c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к нации в связи с событиями в Косово и Метохии, сообщает RT на Балканах.Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.По словам Вучича, косовские сербы установили два грузовика как баррикады, а полиция Косово попыталась их убрать. "Дело дошло до столкновения, в ходе перестрелки был убит один полицейский. Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти… Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", - сказал президент Сербии. "Всего за час и двадцать минут по нашим оценками несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО - ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру - ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей", — приводит слова Вучича РИА Новости.При этом он подчеркнул, что Сербия укрепилась в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косово. Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии.Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.
https://crimea.ria.ru/20230924/v-evrope-prizvali-nato-bombit-belgrad-1131638214.html
сербия
косово
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124314304_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2f2507ecb3b1542913587df2aaaa2d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, косово, александр вучич, в мире, саммит нато в вильнюсе, миграционная политика, альбин курти, новости
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией

Вучич: трое косовских сербов убиты в столкновениях с полицией Косово

22:16 24.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к нации в связи с событиями в Косово и Метохии, сообщает RT на Балканах.
Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.
По словам Вучича, косовские сербы установили два грузовика как баррикады, а полиция Косово попыталась их убрать.
"Дело дошло до столкновения, в ходе перестрелки был убит один полицейский. Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти… Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", - сказал президент Сербии.
"Всего за час и двадцать минут по нашим оценками несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО - ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру - ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей", — приводит слова Вучича РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Сербия укрепилась в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косово.

"Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косово. Можете делать что угодно, Сербия никогда не признает независимость Косово", - заявил Вучич.

Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии.
Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.
Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.
Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.
Белград - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
21:41
В Европе призвали НАТО бомбить Белград
 
СербияКосовоАлександр ВучичВ миреСаммит НАТО в ВильнюсеМиграционная политикаАльбин КуртиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:29Главное за день: 24 сентября
22:16Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
21:54Духи как проблема – как и что носить в офис
21:41В Европе призвали НАТО бомбить Белград
21:06Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
20:21В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
19:42Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
19:16Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?
18:55Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
18:24Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
17:48В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся
17:02Пожар в Севастополе ликвидировали
16:52Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
16:24Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
16:01В Грузии произошло второе за день землетрясение
15:43Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
15:26В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
15:13Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
Лента новостейМолния