https://crimea.ria.ru/20230924/stolknoveniya-na-severe-kosovo-vuchich-vystupil-pered-natsiey-1131638461.html
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T22:16
2023-09-24T22:16
2023-09-24T22:16
сербия
косово
александр вучич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к нации в связи с событиями в Косово и Метохии, сообщает RT на Балканах.Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.По словам Вучича, косовские сербы установили два грузовика как баррикады, а полиция Косово попыталась их убрать. "Дело дошло до столкновения, в ходе перестрелки был убит один полицейский. Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти… Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", - сказал президент Сербии. "Всего за час и двадцать минут по нашим оценками несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО - ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру - ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей", — приводит слова Вучича РИА Новости.При этом он подчеркнул, что Сербия укрепилась в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косово. Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии.Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.
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сербия, косово, александр вучич, в мире, саммит нато в вильнюсе, миграционная политика, альбин курти, новости
Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Вучич: трое косовских сербов убиты в столкновениях с полицией Косово
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым
. Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к нации в связи с событиями в Косово и Метохии, сообщает RT на Балканах.
Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.
По словам Вучича, косовские сербы установили два грузовика как баррикады, а полиция Косово попыталась их убрать.
"Дело дошло до столкновения, в ходе перестрелки был убит один полицейский. Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти… Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", - сказал президент Сербии.
"Всего за час и двадцать минут по нашим оценками несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО - ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру - ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей", — приводит слова Вучича РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Сербия укрепилась в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косово.
"Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косово. Можете делать что угодно, Сербия никогда не признает независимость Косово", - заявил Вучич.
Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии.
Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.
Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.
Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.