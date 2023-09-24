https://crimea.ria.ru/20230924/stolknoveniya-na-severe-kosovo-vuchich-vystupil-pered-natsiey-1131638461.html

Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией

Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией

Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T22:16

2023-09-24T22:16

2023-09-24T22:16

сербия

косово

александр вучич

в мире

саммит нато в вильнюсе

миграционная политика

альбин курти

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124314304_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_114bccf6c3ddfb6cf1ade00d6bbaf8c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Трое сербов убиты, двое от огня снайперов. Еще двое тяжело ранены и есть опасения, что погиб еще один человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к нации в связи с событиями в Косово и Метохии, сообщает RT на Балканах.Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.По словам Вучича, косовские сербы установили два грузовика как баррикады, а полиция Косово попыталась их убрать. "Дело дошло до столкновения, в ходе перестрелки был убит один полицейский. Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти… Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", - сказал президент Сербии. "Всего за час и двадцать минут по нашим оценками несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО - ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру - ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей", — приводит слова Вучича РИА Новости.При этом он подчеркнул, что Сербия укрепилась в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косово. Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии.Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.

https://crimea.ria.ru/20230924/v-evrope-prizvali-nato-bombit-belgrad-1131638214.html

сербия

косово

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, косово, александр вучич, в мире, саммит нато в вильнюсе, миграционная политика, альбин курти, новости