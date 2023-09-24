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В Европе призвали НАТО бомбить Белград - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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В Европе призвали НАТО бомбить Белград
В Европе призвали НАТО бомбить Белград - РИА Новости Крым, 24.09.2023
В Европе призвали НАТО бомбить Белград
Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии. Соответствующее сообщение он разместил в социальной... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T21:41
2023-09-24T21:43
сербия
косово
в мире
нато
гюнтер фелингер
альбин курти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X.Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.Ранее политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров высказал мнение, что Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была разорвана и перестала существовать. Причиной этому, по мнению Петрова, является то, что в самом начале своей независимости Сербия долгое время лавировала, пытаясь избежать вооруженных столкновений с косовскими албанцами.По словам политолога, Белград рассчитывает, что на Западе "возьмет верх здравый смысл", и Сербия сможет стать "своей среди чужих" в составе ЕС. Однако этого не случится, полагает аналитик, поскольку Запад стремится "зачистить" Балканы и уничтожить там всякое присутствие или напоминание о присутствии России.Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на СербиюСербия не будет вступать в НАТО – заявление ВучичаОбострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах
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сербия, косово, в мире, нато, гюнтер фелингер, альбин курти
В Европе призвали НАТО бомбить Белград

Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград

21:41 24.09.2023 (обновлено: 21:43 24.09.2023)
 
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X.

"В Баньске началась сербская война против Косово. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он.

Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Он сообщил, что правоохранительные органы Косово проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один из полицейских был убит, а второй получил ранения.
Ранее политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров высказал мнение, что Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была разорвана и перестала существовать.
Причиной этому, по мнению Петрова, является то, что в самом начале своей независимости Сербия долгое время лавировала, пытаясь избежать вооруженных столкновений с косовскими албанцами.
По словам политолога, Белград рассчитывает, что на Западе "возьмет верх здравый смысл", и Сербия сможет стать "своей среди чужих" в составе ЕС. Однако этого не случится, полагает аналитик, поскольку Запад стремится "зачистить" Балканы и уничтожить там всякое присутствие или напоминание о присутствии России.
Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.
Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.
Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.
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СербияКосовоВ миреНАТОГюнтер ФелингерАльбин Курти
 
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