https://crimea.ria.ru/20221213/serbiya-mozhet-povtorit-sudbu-byvshey-yugoslavii--politolog-1125848681.html
Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог
Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог
В нынешней ситуации обострения в Косово Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T14:59
2022-12-13T14:59
2022-12-13T15:11
радио "спутник в крыму"
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В нынешней ситуации обострения в Косово Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была разорвана и перестала существовать. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Причиной этому, по мнению Петрова, является то, что в самом начале своей независимости Сербия долгое время лавировала, пытаясь избежать вооруженных столкновений и с косовскими албанцами. Пока российские войска входили в состав миссии KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), РФ еще как-то могла обеспечить независимость Сербии. Но сегодня, когда в состав миссии входят только представители Североатлантического альянса, Москва не может влиять на военную ситуацию вокруг Сербии, отметил политолог.По словам Петрова, в сербских властных кругах превалирует стремление стать частью Евросоюза. Белград рассчитывает, что на Западе "возьмет верх здравый смысл", и Сербия сможет стать "своей среди чужих" в составе ЕС. Однако этого не случится, полагает аналитик, поскольку Запад стремится "зачистить" Балканы и уничтожить там всякое присутствие или напоминание о присутствии России."Сербию, очевидно, ожидает судьба других государств, которые, в конце концов, становились жертвами Запада, утрачивая свою независимость и суверенитет. И здесь у Сербии нет союзников, которые способны эффективно прийти им на помощь", – считает политолог.Почему Вучич не обращается к РоссииРоссия, по мнению эксперта, предпримет определенные дипломатические усилия, вплоть до созыва сессии Совета Безопасности ООН. Но оказать военную помощь Белграду в этой ситуации Москве вряд ли удастся."Нам в любое время могут перекрыть воздушное пространство, и эти поставки могут быть не завершены или прерваны в самом их начале", – пояснил Петров.Как бы там ни было, просьба о помощи России должна исходить, прежде всего, от президента Сербии Александра Вучича. Он пока этого не сделал и вряд ли вообще пойдет на этот шаг, считает политолог."Тем самым он взорвет все мосты, связывающие Сербию с Европой. Для Вучича потерять связь с ЕС – не меньшая опасность, потому что внутри самой Сербии существует серьезный пласт оппозиционных сил, настаивающих на продолжении проевропейской политики Белграда. В этом плане Вучич, сидя на двух стульях, рискует повторить судьбу Леонида Кучмы, который своей многовекторностью довел Украину до того, чем она является сегодня", – пояснил Петров.Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.
https://crimea.ria.ru/20221212/obostrenie-v-kosovo-gryanet-li-novaya-voyna-na-balkanakh-1125825876.html
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сербия, в мире, мнения, вадим петров, косово, политика, нато, сша, россия, европейский союз
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В нынешней ситуации обострения в Косово Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была разорвана и перестала существовать. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
"К сожалению, перспективы крайне печальны. Даже если сербская армия разгромит косовских вояк, то коллективный Запад немедленно вступится за косоваров, и Сербии будет грозить судьба Югославии, которая была разорвана и перестала существовать. В конечном счете, судьба Сербии весьма печальна", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Причиной этому, по мнению Петрова, является то, что в самом начале своей независимости Сербия долгое время лавировала, пытаясь избежать вооруженных столкновений и с косовскими албанцами. Пока российские войска входили в состав миссии KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), РФ еще как-то могла обеспечить независимость Сербии. Но сегодня, когда в состав миссии входят только представители Североатлантического альянса, Москва не может влиять на военную ситуацию вокруг Сербии, отметил политолог.
По словам Петрова, в сербских властных кругах превалирует стремление стать частью Евросоюза. Белград рассчитывает, что на Западе "возьмет верх здравый смысл", и Сербия сможет стать "своей среди чужих" в составе ЕС. Однако этого не случится, полагает аналитик, поскольку Запад стремится "зачистить" Балканы и уничтожить там всякое присутствие или напоминание о присутствии России.
"Сербию, очевидно, ожидает судьба других государств, которые, в конце концов, становились жертвами Запада, утрачивая свою независимость и суверенитет. И здесь у Сербии нет союзников, которые способны эффективно прийти им на помощь", – считает политолог.
Почему Вучич не обращается к России
Россия, по мнению эксперта, предпримет определенные дипломатические усилия, вплоть до созыва сессии Совета Безопасности ООН. Но оказать военную помощь Белграду в этой ситуации Москве вряд ли удастся.
"Нам в любое время могут перекрыть воздушное пространство, и эти поставки могут быть не завершены или прерваны в самом их начале", – пояснил Петров.
Как бы там ни было, просьба о помощи России должна исходить, прежде всего, от президента Сербии Александра Вучича. Он пока этого не сделал и вряд ли вообще пойдет на этот шаг, считает политолог.
"Тем самым он взорвет все мосты, связывающие Сербию с Европой. Для Вучича потерять связь с ЕС – не меньшая опасность, потому что внутри самой Сербии существует серьезный пласт оппозиционных сил, настаивающих на продолжении проевропейской политики Белграда. В этом плане Вучич, сидя на двух стульях, рискует повторить судьбу Леонида Кучмы, который своей многовекторностью довел Украину до того, чем она является сегодня", – пояснил Петров.
Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.
Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.
Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.