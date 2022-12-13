https://crimea.ria.ru/20221213/serbiya-mozhet-povtorit-sudbu-byvshey-yugoslavii--politolog-1125848681.html

Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог

Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог

В нынешней ситуации обострения в Косово Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T14:59

2022-12-13T14:59

2022-12-13T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В нынешней ситуации обострения в Косово Сербия находится в крайне тяжелой ситуации и рискует повторить судьбу Югославии, которая при прямом участии Запада была разорвана и перестала существовать. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Причиной этому, по мнению Петрова, является то, что в самом начале своей независимости Сербия долгое время лавировала, пытаясь избежать вооруженных столкновений и с косовскими албанцами. Пока российские войска входили в состав миссии KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), РФ еще как-то могла обеспечить независимость Сербии. Но сегодня, когда в состав миссии входят только представители Североатлантического альянса, Москва не может влиять на военную ситуацию вокруг Сербии, отметил политолог.По словам Петрова, в сербских властных кругах превалирует стремление стать частью Евросоюза. Белград рассчитывает, что на Западе "возьмет верх здравый смысл", и Сербия сможет стать "своей среди чужих" в составе ЕС. Однако этого не случится, полагает аналитик, поскольку Запад стремится "зачистить" Балканы и уничтожить там всякое присутствие или напоминание о присутствии России."Сербию, очевидно, ожидает судьба других государств, которые, в конце концов, становились жертвами Запада, утрачивая свою независимость и суверенитет. И здесь у Сербии нет союзников, которые способны эффективно прийти им на помощь", – считает политолог.Почему Вучич не обращается к РоссииРоссия, по мнению эксперта, предпримет определенные дипломатические усилия, вплоть до созыва сессии Совета Безопасности ООН. Но оказать военную помощь Белграду в этой ситуации Москве вряд ли удастся."Нам в любое время могут перекрыть воздушное пространство, и эти поставки могут быть не завершены или прерваны в самом их начале", – пояснил Петров.Как бы там ни было, просьба о помощи России должна исходить, прежде всего, от президента Сербии Александра Вучича. Он пока этого не сделал и вряд ли вообще пойдет на этот шаг, считает политолог."Тем самым он взорвет все мосты, связывающие Сербию с Европой. Для Вучича потерять связь с ЕС – не меньшая опасность, потому что внутри самой Сербии существует серьезный пласт оппозиционных сил, настаивающих на продолжении проевропейской политики Белграда. В этом плане Вучич, сидя на двух стульях, рискует повторить судьбу Леонида Кучмы, который своей многовекторностью довел Украину до того, чем она является сегодня", – пояснил Петров.Ситуация в частично признанной республике Косово обострилась 10 декабря после задержания этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, которого обвиняют в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения.Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.

https://crimea.ria.ru/20221212/obostrenie-v-kosovo-gryanet-li-novaya-voyna-na-balkanakh-1125825876.html

https://crimea.ria.ru/20221122/serbiya-i-kosovo-ne-soglasovali-reshenie-o-deeskalatsii-1125487737.html

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сербия, в мире, мнения, вадим петров, косово, политика, нато, сша, россия, европейский союз