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ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь
ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь - РИА Новости Крым, 29.09.2023
ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь
ВСУ за неделю предприняли более 30 атак на Донецком направлении, потеряв свыше 1760 военнослужащих, из-за чего украинское командование было вынуждено... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T16:43
2023-09-29T16:43
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
марьинка (город в днр)
артемовск
клещеевка
андреевка
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю предприняли более 30 атак на Донецком направлении, потеряв свыше 1760 военнослужащих, из-за чего украинское командование было вынуждено перебросить силы с других направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, за минувшую неделю украинская армия пыталась атаковать на Донецком направлении 31 раз. Враг не оставлял попыток наступать в районе Артемовска, Авдеевки и Марьинки, а также штурмовать под Клещеевкой и Андреевкой в ДНР.Но все оказалось безрезультатно – значительными стали только потери противника: за семь дней они превысили 1760 человек ранеными и убитыми.За этот же период российские подразделения ликвидировали в ДНР два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Звановка и Заря. Кроме того уничтожены 13 орудий полевой артиллерии противника и две реактивные системы залпового огня "Град", а также 40 танков и других боевых бронированных машин и 70 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
марьинка (город в днр)
артемовск
клещеевка
андреевка
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), авдеевка, марьинка (город в днр), артемовск, клещеевка, андреевка, потери всу
ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь

Минобороны: ВСУ несут огромные потери в ДНР и вынуждены перебрасывать подразделения

16:43 29.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю предприняли более 30 атак на Донецком направлении, потеряв свыше 1760 военнослужащих, из-за чего украинское командование было вынуждено перебросить силы с других направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, за минувшую неделю украинская армия пыталась атаковать на Донецком направлении 31 раз. Враг не оставлял попыток наступать в районе Артемовска, Авдеевки и Марьинки, а также штурмовать под Клещеевкой и Андреевкой в ДНР.
Но все оказалось безрезультатно – значительными стали только потери противника: за семь дней они превысили 1760 человек ранеными и убитыми.
"С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", – сообщили в Минобороны.
За этот же период российские подразделения ликвидировали в ДНР два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Звановка и Заря. Кроме того уничтожены 13 орудий полевой артиллерии противника и две реактивные системы залпового огня "Град", а также 40 танков и других боевых бронированных машин и 70 автомобилей.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)АвдеевкаМарьинка (город в ДНР)АртемовскКлещеевкаАндреевкаПотери ВСУ
 
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