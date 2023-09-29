https://crimea.ria.ru/20230929/vsu-perebrasyvaet-podrazdeleniya-v-dnr-iz-za-ogromnykh-poter-1131751333.html

ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь

ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь - РИА Новости Крым, 29.09.2023

ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь

ВСУ за неделю предприняли более 30 атак на Донецком направлении, потеряв свыше 1760 военнослужащих, из-за чего украинское командование было вынуждено... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T16:43

2023-09-29T16:43

2023-09-29T16:43

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

марьинка (город в днр)

артемовск

клещеевка

андреевка

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю предприняли более 30 атак на Донецком направлении, потеряв свыше 1760 военнослужащих, из-за чего украинское командование было вынуждено перебросить силы с других направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, за минувшую неделю украинская армия пыталась атаковать на Донецком направлении 31 раз. Враг не оставлял попыток наступать в районе Артемовска, Авдеевки и Марьинки, а также штурмовать под Клещеевкой и Андреевкой в ДНР.Но все оказалось безрезультатно – значительными стали только потери противника: за семь дней они превысили 1760 человек ранеными и убитыми.За этот же период российские подразделения ликвидировали в ДНР два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Звановка и Заря. Кроме того уничтожены 13 орудий полевой артиллерии противника и две реактивные системы залпового огня "Град", а также 40 танков и других боевых бронированных машин и 70 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

марьинка (город в днр)

артемовск

клещеевка

андреевка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), авдеевка, марьинка (город в днр), артемовск, клещеевка, андреевка, потери всу