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Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО
Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО
Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T09:13
2023-09-29T09:14
владимир путин (политик)
новости сво
ветераны сво
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.В апреле Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который назвали "Защитники Отечества". Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.Глава государства неоднократно подчеркивал обязанность государства заботиться о тех, кто защищает страну. Так, накануне в ходе встречи с 26 новыми руководителями субъектов Российской Федерации Владимир Путин призвал глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Он назвал это их нравственным долгом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьиВсем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинКабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", вооруженные силы россии
Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО

Путин: гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

09:13 29.09.2023 (обновлено: 09:14 29.09.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.
"У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", - сказал Путин.
В апреле Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который назвали "Защитники Отечества". Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.
Глава государства неоднократно подчеркивал обязанность государства заботиться о тех, кто защищает страну. Так, накануне в ходе встречи с 26 новыми руководителями субъектов Российской Федерации Владимир Путин призвал глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Он назвал это их нравственным долгом.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОВетераны СВОГосударственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"Вооруженные силы России
 
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