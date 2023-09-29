https://crimea.ria.ru/20230929/putin-poruchil-vyrovnyat-sotsgarantii-dlya-vsekh-uchastnikov-svo-1131739161.html

Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО

Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО

Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T09:13

2023-09-29T09:13

2023-09-29T09:14

владимир путин (политик)

новости сво

ветераны сво

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.В апреле Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который назвали "Защитники Отечества". Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.Глава государства неоднократно подчеркивал обязанность государства заботиться о тех, кто защищает страну. Так, накануне в ходе встречи с 26 новыми руководителями субъектов Российской Федерации Владимир Путин призвал глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Он назвал это их нравственным долгом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьиВсем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинКабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", вооруженные силы россии