https://crimea.ria.ru/20230925/glavnoe-za-den-25-sentyabrya-1131660216.html

Главное за день: 25 сентября

Главное за день: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Главное за день: 25 сентября

Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО. Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире. МИД ответил на заявление... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T22:58

2023-09-25T22:58

2023-09-25T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО. Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире. МИД ответил на заявление Пашиняна о России. Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступником. Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств. Эксперт предсказал судьбу танков из США. Армия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиков. ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина. Ракетный удар по Токмаку: стало известно о состоянии раненых детей. Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин.О главных событиях и заявлениях понедельника, 25 сентября, – в подборке РИА Новости Крым.Когда распадется НАТОПосле того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО. Такой прогноз озвучил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире радио "Спутник в Крыму"."После того, как мы закончим спецоперацию на Украине, будут очень большие пертурбации в Европе. Начнут трещать по швам Евросоюз и НАТО. Думаю, некоторые страны выйдут из Североатлантического альянса, то есть он начнет разваливаться", - сказал эксперт.По мнению Суздальцева, первой страной, которая выйдет из НАТО после победы России на Украине, станет Турция.Новые проявления фашизмаВ Кремле чествование в парламенте Канады бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки, приглашенного на выступление Зеленского, назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше ждут извинений в связи с произошедшим, во Франции объявили, что это – позор.Ярослав Хунка был приглашен 22 сентября на специальное заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. 98-летнего националиста чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". В действительности же он являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", состоявшей преимущественно из украинских националистов, и воевавшей не только против советских войск, но и вошедшей в историю своими зверствами по отношению к евреям, полякам, белорусам и словакам.Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма".Пашинян делает выпады в адрес РоссииПослание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес РФ, говорится в заявлении МИД России.Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезные вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе. Он возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев."Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", - говорится в заявлении российского МИД.Гросси назвали преступникомПоследствия применения боеприпасов с урановыми сердечниками опасны для человека и окружающей среды, они могут проявиться даже через поколения, при этом в МАГАТЭ намерено приуменьшают опасность таких снарядов, что является политическим преступлением. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."Гросси - политический преступник. Да, малые дозы. Но он лучше всех знает, что происходит при их применении, и что это будет выстреливать и на этом, и на последующих поколениях", - заявил Онищенко.Запад проиграл РоссииВашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин и привел семь фактов, доказывающих это заявление."В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - приводит Володин в качестве первого факта нехватку оружия и боеприпасов у Запада.Переданные Украине американские танки Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Армия России бьет врагаРоссийские военные за сутки отразили одиннадцать атак ВСУ, в которых армия противника лишилась 840 боевиков, а также боевой техники, в том числе иностранного производства, и двух складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении, возле населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики, российские военные отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял здесь до 445-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.Атаки ВСУ на Белгородскую и Запорожскую областиМногочисленные осколочные ранения получила сотрудница завода при обстреле ВСУ в города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая - женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти", - написал он в своем Telegram-канале.Трое детей, которые получили ранения в результате массированного ракетного удара ВСУ по городу Токмак Запорожской области, находятся в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Проведены консультации по тактике лечения с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - написал он в своем Telegram-канале.Скончался экс-министр экономики РоссииБывший министр экономики России, член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет, прощание с ним состоится 28 сентября. Об этом со ссылкой на его дочь Ирину Ясину сообщает РИА Новости."Прощание состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре", - сказала она.

https://crimea.ria.ru/20230925/ataka-dronov-na-kursk-vlasti-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1131641818.html

https://crimea.ria.ru/20230925/bolshoy-geroy-rossii-shoygu-predstavil-k-zvaniyu-voennogo-iz-zony-svo-1131645437.html

https://crimea.ria.ru/20230925/sokrushitelnyy-udar-nanesen-po-punktam-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-1131648467.html

https://crimea.ria.ru/20230925/v-shage-ot-linii-ognya---intervyu-s-peredovoy-1131636852.html

https://crimea.ria.ru/20230925/glavnye-novosti-kryma-25-sentyabrya-1131657166.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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