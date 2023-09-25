https://crimea.ria.ru/20230925/raketnyy-udar-po-tokmaku-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-detey-1131645153.html
Ракетный удар по Токмаку: стало известно о состоянии раненых детей
Ракетный удар по Токмаку: стало известно о состоянии раненых детей - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Ракетный удар по Токмаку: стало известно о состоянии раненых детей
Трое детей, которые получили ранения в результате массированного ракетного удара ВСУ по городу Токмак, находятся в больнице в стабильном состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T12:16
2023-09-25T12:16
2023-09-25T12:27
запорожская область
новые регионы россии
обстрелы всу
евгений балицкий
общество
новости
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Трое детей, которые получили ранения в результате массированного ракетного удара ВСУ по городу Токмак, находятся в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В воскресенье боевики нанесли массированный ракетный удар по мирным пятиэтажкам Токмака. В результате погиб один человек, сообщалось об одиннадцати раненых. При этом, по уточненным данным губернатора, еще 10 раненых мирных жителей находятся в Токмакской городской больнице."Один пострадавший еще в стабильно тяжелом состоянии, принято решение о его переводе в Мелитопольскую областную больницу", - уточнил губернатор.Он также добавил, что всем пострадавшим и семье погибшего власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.Балицкий отметил, что в понедельник на месте удара продолжают работать оперативные службы, в администрации созвана комиссия по ликвидации последствий удара. "В сжатые сроки инфраструктура должна быть восстановлена, владельцам пострадавших домовладений и квартир будет оказана помощь. Нахожусь на связи с экстренными службами, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана вся возможная помощь и поддержка", - заключил глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой КаховкойНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛААтака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях
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запорожская область, новые регионы россии, обстрелы всу, евгений балицкий, общество, новости, токмак
Ракетный удар по Токмаку: стало известно о состоянии раненых детей
Балицкий рассказал о состоянии раненых при ракетном ударе по Токмаку
12:16 25.09.2023 (обновлено: 12:27 25.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Трое детей, которые получили ранения в результате массированного ракетного удара ВСУ по городу Токмак, находятся в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В воскресенье боевики нанесли массированный ракетный удар по мирным пятиэтажкам
Токмака. В результате погиб один человек, сообщалось об одиннадцати раненых.
"Трое пострадавших детей госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, состояние детей стабильное. Проведены консультации по тактике лечения с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, по уточненным данным губернатора, еще 10 раненых мирных жителей находятся в Токмакской городской больнице.
"Один пострадавший еще в стабильно тяжелом состоянии, принято решение о его переводе в Мелитопольскую областную больницу", - уточнил губернатор.
Он также добавил, что всем пострадавшим и семье погибшего власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Балицкий отметил, что в понедельник на месте удара продолжают работать оперативные службы, в администрации созвана комиссия по ликвидации последствий удара.
"В сжатые сроки инфраструктура должна быть восстановлена, владельцам пострадавших домовладений и квартир будет оказана помощь. Нахожусь на связи с экстренными службами, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана вся возможная помощь и поддержка", - заключил глава региона.
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