https://crimea.ria.ru/20230925/skonchalsya-eks-ministr-ekonomiki-i-chlen-spch-evgeniy-yasin-1131644306.html

Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин

Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин

Бывший министр экономики России, член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет, прощание с ним состоится 28 сентября. Об этом со РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T11:33

2023-09-25T11:33

2023-09-25T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Бывший министр экономики России, член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет, прощание с ним состоится 28 сентября. Об этом со ссылкой на его дочь Ирину Ясину сообщает РИА Новости.Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963-м окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1989 году стал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР.В начале 90-х годов был министром экономики РФ, с октября 1998 года по июль 2021 года — научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", после – почетным научным руководителем. С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, утраты, общество, политика