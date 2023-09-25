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Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин
Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин
Бывший министр экономики России, член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет, прощание с ним состоится 28 сентября. Об этом со РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T11:33
2023-09-25T11:33
2023-09-25T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Бывший министр экономики России, член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет, прощание с ним состоится 28 сентября. Об этом со ссылкой на его дочь Ирину Ясину сообщает РИА Новости.Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963-м окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1989 году стал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР.В начале 90-х годов был министром экономики РФ, с октября 1998 года по июль 2021 года — научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", после – почетным научным руководителем. С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, утраты, общество, политика
Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин
Бывший министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин умер на 90-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Бывший министр экономики России, член Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет, прощание с ним состоится 28 сентября. Об этом со ссылкой на его дочь Ирину Ясину сообщает РИА Новости.
"Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре", - сказала она.
Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963-м окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1989 году стал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР.
В начале 90-х годов был министром экономики РФ, с октября 1998 года по июль 2021 года — научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", после – почетным научным руководителем. С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.