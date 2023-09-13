https://crimea.ria.ru/20230913/glavnye-novosti-kryma-13-sentyabrya-1131391441.html

Главные новости Крыма: 13 сентября

Главные новости Крыма: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Главные новости Крыма: 13 сентября

Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе. В крымской бригаде Росгвардии формируют казачий батальон "Таврида". Роспотребнадзор... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T23:31

2023-09-13T23:31

2023-09-13T23:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе. В крымской бригаде Росгвардии формируют казачий батальон "Таврида". Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму. Члены сотен СНТ полуострова могут не успеть оформить право собственности на землю. COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости. Директор спортшколы Симферополя заключен под стражу из-за превышения полномочий. Часть Ялты осталась без света.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Киев ударил ракетами по СевастополюВ ночь на среду украинские боевики совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь. Семь ракет были сбиты силами ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе начался пожар.Аварийно-спасательные работы продолжаются, специалисты разбирают завалы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки пострадали 24 человека.Также уточняется, что попавшие по Севморзаводу ракеты повредили два стоящих на ремонте корабля ВМФ. По информации Минобороны России, их восстановят и вернут в состав флотов.Около 60 окон выбито и повреждена кровля в семи МКД и в одном частном доме. В двух школах были обнаружены обломки, поэтому учебный процесс временно был приостановлен.Ситуация с корью и коронавирусом в КрымуВ Крыму с начала года подтверждено 11 случаев заболеваемости корью, все они – завозные."Это не местные случаи, а завозные и импортированные. Радует, что благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий у нас нет групповых заболеваний корью. К тому же, хочу отметить, что есть субъекты России, где число заболевших превышает тысячу случаев", – рассказала РИА Новости Крым главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.Кроме того, по ее информации, на территории Крыма в течение последних двух недель отмечен подъем заболеваемости COVID–19. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.Казачий батальон Росгвардии в КрымуВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии. Он будет выполнять боевые задачи в зоне спецоперации совместно с Вооруженными силами РФ непосредственно на линии боевого соприкосновения. Также казаки будут следить за правопорядком на освобожденных территориях.Как проходит боевое слаживание и тактическая подготовка казаков на базе Росгвардии - в репортаже РИА Новости Крым.Успеть оформить право на землюВ Крыму только 62% садоводческих товариществ завершили оформление земельных участков. Остальным нужно сделать это до конца 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказали в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. Директор спортшколы под стражейРуководитель спортивной школы №5 в Крыму заключен под стражу из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.В июле 2022 года директор образовательного учреждения разместил спортивно-техническое оборудование в одном из спорткомплексов Симферополя, где оно до апреля 2023 года использовалось в тренажерном зале. "В результате износа дорогостоящего инвентаря, бюджету республики причинен ущерб, превышающий 9 миллионов рублей", - уточнили в СК.Ялта без светаВечером в среду сразу несколько районов Ялты остались без электроснабжения. Причиной стала авария. Спустя час мэр города Янина Павленко сообщила, что практически во всех районах дали свет, полностью возобновить электроснабжение пообещали в течение получаса.

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https://crimea.ria.ru/20230913/bolee-50-tysyach-chelovek-v-krymu-privilis-ot-grippa-za-nedelyu-1131377998.html

https://crimea.ria.ru/20230913/pomogal-v-prodovolstvennoy-blokade-v-krymu-zaderzhan-chlen-natsbata-1131384061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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