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Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T21:30
2023-09-13T21:39
ялта
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отключение электроэнергии в крыму
электросети
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олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.19 августа на одной из линий электропередачи на ЮБК произошла авария. До ее устранения потребителей переподключили на другие источники.21 августа между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района Крыма произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭПЦентр Севастополя остался без света – в чем причина
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ялта, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электросети крыма, олег крючков, происшествия, крым
Часть Ялты осталась без света

Несколько районов Ялты остались без электроснабжения

21:30 13.09.2023 (обновлено: 21:39 13.09.2023)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту в Крыму
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В Ялте отключение света в нескольких районах. Авария будет устранена в течении часа", - написал он в своем Telegram-канале.
19 августа на одной из линий электропередачи на ЮБК произошла авария. До ее устранения потребителей переподключили на другие источники.
21 августа между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района Крыма произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.
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ЯлтаНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиЭлектросети КрымаОлег КрючковПроисшествияКрым
 
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