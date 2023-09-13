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Часть Ялты осталась без света

Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Часть Ялты осталась без света

Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T21:30

2023-09-13T21:30

2023-09-13T21:39

ялта

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.19 августа на одной из линий электропередачи на ЮБК произошла авария. До ее устранения потребителей переподключили на другие источники.21 августа между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района Крыма произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭПЦентр Севастополя остался без света – в чем причина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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