https://crimea.ria.ru/20230913/chast-yalty-ostalas-bez-sveta-1131393380.html
Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T21:30
2023-09-13T21:30
2023-09-13T21:39
ялта
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
электросети крыма
олег крючков
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35578891b14567fe43bb15824915fc41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Часть Ялты остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.19 августа на одной из линий электропередачи на ЮБК произошла авария. До ее устранения потребителей переподключили на другие источники.21 августа между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района Крыма произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭПЦентр Севастополя остался без света – в чем причина
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4129bb169c1e114fbc265feb58c61aab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электросети крыма, олег крючков, происшествия, крым
Часть Ялты осталась без света
Несколько районов Ялты остались без электроснабжения
21:30 13.09.2023 (обновлено: 21:39 13.09.2023)