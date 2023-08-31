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В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.08.2023
В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T20:02
2023-08-31T20:02
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евпатория
происшествия
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на нескольких улицах. Ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба Евпаторийской городской администрации.Ремонтные работы будут завершены ориентировочно до 22:00. Как сообщают на городских форумах, опора была повреждена в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса.В среду, 30 августа, на некоторых улицах Евпатории до 17.00 отключили воду на время ремонтных работ. На данный момент водоснабжение восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Все регионы Крыма обеспечены водой – АксеновМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
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крым, евпатория, происшествия, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП

В Евпатории восемь улиц остались без света: сбита опора электросети

20:02 31.08.2023
 
© Фото из соцсети ВКонтактеВ Евпатории при ДТП сбили опору ЛЭП
В Евпатории при ДТП сбили опору ЛЭП
© Фото из соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на нескольких улицах. Ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба Евпаторийской городской администрации.
Как говорится в сообщении на официальной странице в соцсети, электроснабжение отсутствует по следующим адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Больничная, ул. Кропоткина, ул. Немичевых, ул. Пестеля, ул. Рылеева, ул. Сельвинского, ул. Средняя.
Ремонтные работы будут завершены ориентировочно до 22:00.
Как сообщают на городских форумах, опора была повреждена в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса.
В среду, 30 августа, на некоторых улицах Евпатории до 17.00 отключили воду на время ремонтных работ. На данный момент водоснабжение восстановлено.
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