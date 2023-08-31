https://crimea.ria.ru/20230831/v-evpatorii-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta--sbita-opora-lep-1131084075.html

В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП

В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.08.2023

В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП

В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T20:02

2023-08-31T20:02

2023-08-31T20:02

ситуация на дорогах крыма

крым

евпатория

происшествия

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131083937_0:213:810:669_1920x0_80_0_0_46c928dd7271055197876bb5ce83a493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на нескольких улицах. Ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба Евпаторийской городской администрации.Ремонтные работы будут завершены ориентировочно до 22:00. Как сообщают на городских форумах, опора была повреждена в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса.В среду, 30 августа, на некоторых улицах Евпатории до 17.00 отключили воду на время ремонтных работ. На данный момент водоснабжение восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Все регионы Крыма обеспечены водой – АксеновМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, происшествия, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма