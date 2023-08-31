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В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.08.2023
В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T20:02
2023-08-31T20:02
2023-08-31T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории на перекрестке улиц 2-й Гвардейской армии и Немичевых сбили опору электросети, вследствие чего произошло аварийное отключение электроэнергии на нескольких улицах. Ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба Евпаторийской городской администрации.Ремонтные работы будут завершены ориентировочно до 22:00. Как сообщают на городских форумах, опора была повреждена в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса.В среду, 30 августа, на некоторых улицах Евпатории до 17.00 отключили воду на время ремонтных работ. На данный момент водоснабжение восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Все регионы Крыма обеспечены водой – АксеновМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
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В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
В Евпатории восемь улиц остались без света: сбита опора электросети