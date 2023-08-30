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Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений
Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений
Три города и несколько сел в Крыму в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:11
2023-08-30T09:11
2023-08-30T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Три города и несколько сел в Крыму в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Феодосии до 19 часов без воды улицы Гарнаева 79, 81, 83, 102, 104, 106, 102а, Степаняна, Еременко 28, Свиридовых, Тамбовская и одноименный переулок, переулок Полтавский, улицы Первушина 6-18, Одесская 8-30, Сельская, Чкалова №171 переулок Сельский. На время выполнения работ абонентов обеспечат привозной питьевой водой.В Евпатории до 17 часов воды не будет по адресам Интернациональная 149, 60-летия ВЛКСМ 4, 10, 22, 26/151В Керчи ориентировочно до 20.00 без воды микрорайон Аршинцево - улицы Л. Толстого, Героев, нечетная сторона Орджоникидзе, район Партизанский - Феодосийское шоссе, улицы Мичурина, Науменко, Восточная, а также прилегающие к ним улицы и переулки.В Джанкойском районе до пяти часов вечера без воды село Клепинино - улицы Октябрьский Массив, Красногвардейская, Мира, Садовая, Парковая, Интернациональная.В Ленинском районе без воды город Щелкино - дома 16-35, до 17.00 - село Ильичево и улица Луговая в селе Луговом.В Алуштинском районе также до пяти часов вечера отключение в Нижней Кутузовке по улице Парковой.Читайте также на РИА Новости Крым:Все регионы Крыма обеспечены водой – АксеновМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
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водоснабжение, крым, вода в крыму, вода крыма, новости крыма
Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений
"Вода Крыма": в среду частично без воды Феодосия, Евпатория, Керчь и ряд крымских сел
09:11 30.08.2023 (обновлено: 09:21 30.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Три города и несколько сел в Крыму в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в Феодосии до 19 часов без воды улицы Гарнаева 79, 81, 83, 102, 104, 106, 102а, Степаняна, Еременко 28, Свиридовых, Тамбовская и одноименный переулок, переулок Полтавский, улицы Первушина 6-18, Одесская 8-30, Сельская, Чкалова №171 переулок Сельский. На время выполнения работ абонентов обеспечат привозной питьевой водой.
В Евпатории до 17 часов воды не будет по адресам Интернациональная 149, 60-летия ВЛКСМ 4, 10, 22, 26/151
В Керчи ориентировочно до 20.00 без воды микрорайон Аршинцево - улицы Л. Толстого, Героев, нечетная сторона Орджоникидзе, район Партизанский - Феодосийское шоссе, улицы Мичурина, Науменко, Восточная, а также прилегающие к ним улицы и переулки.
"После проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды", - уточнили в "Воде Крыма".
В Джанкойском районе до пяти часов вечера без воды село Клепинино - улицы Октябрьский Массив, Красногвардейская, Мира, Садовая, Парковая, Интернациональная.
В Ленинском районе без воды город Щелкино - дома 16-35, до 17.00 - село Ильичево и улица Луговая в селе Луговом.
В Алуштинском районе также до пяти часов вечера отключение в Нижней Кутузовке по улице Парковой.
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