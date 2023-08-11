https://crimea.ria.ru/20230811/tsentr-sevastopolya-ostalsya-bez-sveta--v-chem-prichina-1130672260.html

Центр Севастополя остался без света – в чем причина

Центр Севастополя остался без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Центр Севастополя остался без света – в чем причина

Центр Севастополя остался без света из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. По данным... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T13:25

2023-08-11T13:25

2023-08-11T13:26

севастополь

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отключение электроэнергии в крыму

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евгений горлов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Центр Севастополя остался без света из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. По данным Севастопольэнерго, на десятках улиц без электроэнергии остаются сотни потребителей.На сайте Севастопольэнерго сообщается, что для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 10 000 В до 15:00 в пятницу, 11 августа, нет электроэнергии в селах Широкое (ул. Микадзе, Клюшкина, Булгакова, пер. Яблоневый, КСП "Красный Октябрь") и Передовое (пер. Южный и ул. Минчугова).Кроме того, до 17:00 отключения затронули жителей десятков домов на более чем 35 улицах и переулках города: Павла Дыбенко, Некрасова, Крайняя, Восточная, Челнокова, бухта Омега, ул. Муссонная, ул. 1 готский проезд, ул. 2 готский проезд, ул. Готская, ул. Молодых Строителей, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Лебедя, ул.1-я Сарандинаки, ул. 4-а Сарандинаки, ул. 5-я Сарандинаки, пер. Терракотовый, пер. Дачный, ул. Бориса Шейнина, ул. В. Шевалева, ул. Генерала Мельника, ул. Ревякина, про. Пластунский, ул. Пластунская, ул. Ковпака, ул. 5 декабря, ул. Балтийская, ул. Ленинградская, ул. Мелитопольская, ул. Радищева, ул. Руднева, ул. Российская, ул. Тульская, ул. Восточная, ул. Героев Севастополя, ул. Островского.До этого же времени без света останутся потребители в садовых товариществах "Вагонник", "Ветерок", "Здоровье", " Парус-1", "Статистик-2", а также ТСН "Фрегат", и "Яблоня". Ряд отключений будут также в поселках Любимовка, Полюшко, Инкерман и селе Верхнесадовое.До 17:30 не будет электроэнергии у потребителей на улицах 9 Января и Лазаревская, а также пер. Олонецкий.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 10 тысяч человек остались без света в Курской областиВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230808/naskolko-krym-gotov-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-1130585646.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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