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Центр Севастополя остался без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Центр Севастополя остался без света – в чем причина
Центр Севастополя остался без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Центр Севастополя остался без света – в чем причина
Центр Севастополя остался без света из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. По данным... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T13:25
2023-08-11T13:26
севастополь
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
общество
евгений горлов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Центр Севастополя остался без света из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. По данным Севастопольэнерго, на десятках улиц без электроэнергии остаются сотни потребителей.На сайте Севастопольэнерго сообщается, что для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 10 000 В до 15:00 в пятницу, 11 августа, нет электроэнергии в селах Широкое (ул. Микадзе, Клюшкина, Булгакова, пер. Яблоневый, КСП "Красный Октябрь") и Передовое (пер. Южный и ул. Минчугова).Кроме того, до 17:00 отключения затронули жителей десятков домов на более чем 35 улицах и переулках города: Павла Дыбенко, Некрасова, Крайняя, Восточная, Челнокова, бухта Омега, ул. Муссонная, ул. 1 готский проезд, ул. 2 готский проезд, ул. Готская, ул. Молодых Строителей, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Лебедя, ул.1-я Сарандинаки, ул. 4-а Сарандинаки, ул. 5-я Сарандинаки, пер. Терракотовый, пер. Дачный, ул. Бориса Шейнина, ул. В. Шевалева, ул. Генерала Мельника, ул. Ревякина, про. Пластунский, ул. Пластунская, ул. Ковпака, ул. 5 декабря, ул. Балтийская, ул. Ленинградская, ул. Мелитопольская, ул. Радищева, ул. Руднева, ул. Российская, ул. Тульская, ул. Восточная, ул. Героев Севастополя, ул. Островского.До этого же времени без света останутся потребители в садовых товариществах "Вагонник", "Ветерок", "Здоровье", " Парус-1", "Статистик-2", а также ТСН "Фрегат", и "Яблоня". Ряд отключений будут также в поселках Любимовка, Полюшко, Инкерман и селе Верхнесадовое.До 17:30 не будет электроэнергии у потребителей на улицах 9 Января и Лазаревская, а также пер. Олонецкий.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 10 тысяч человек остались без света в Курской областиВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230808/naskolko-krym-gotov-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-1130585646.html
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севастополь, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, евгений горлов, новости крыма
Центр Севастополя остался без света – в чем причина

Технологическая авария на линии оставила без света часть Севастополя – власти

13:25 11.08.2023 (обновлено: 13:26 11.08.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Центр Севастополя остался без света из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. По данным Севастопольэнерго, на десятках улиц без электроэнергии остаются сотни потребителей.
"Произошло технологическое нарушение в электрических сетях 6 000 В. Аварийная бригада Севастопольэнерго работает на линии. Примерное время на устранение внештатной ситуации – 1,5 – 2 часа", – уточнил Горлов.
На сайте Севастопольэнерго сообщается, что для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 10 000 В до 15:00 в пятницу, 11 августа, нет электроэнергии в селах Широкое (ул. Микадзе, Клюшкина, Булгакова, пер. Яблоневый, КСП "Красный Октябрь") и Передовое (пер. Южный и ул. Минчугова).
Кроме того, до 17:00 отключения затронули жителей десятков домов на более чем 35 улицах и переулках города: Павла Дыбенко, Некрасова, Крайняя, Восточная, Челнокова, бухта Омега, ул. Муссонная, ул. 1 готский проезд, ул. 2 готский проезд, ул. Готская, ул. Молодых Строителей, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Лебедя, ул.1-я Сарандинаки, ул. 4-а Сарандинаки, ул. 5-я Сарандинаки, пер. Терракотовый, пер. Дачный, ул. Бориса Шейнина, ул. В. Шевалева, ул. Генерала Мельника, ул. Ревякина, про. Пластунский, ул. Пластунская, ул. Ковпака, ул. 5 декабря, ул. Балтийская, ул. Ленинградская, ул. Мелитопольская, ул. Радищева, ул. Руднева, ул. Российская, ул. Тульская, ул. Восточная, ул. Героев Севастополя, ул. Островского.
До этого же времени без света останутся потребители в садовых товариществах "Вагонник", "Ветерок", "Здоровье", " Парус-1", "Статистик-2", а также ТСН "Фрегат", и "Яблоня". Ряд отключений будут также в поселках Любимовка, Полюшко, Инкерман и селе Верхнесадовое.
До 17:30 не будет электроэнергии у потребителей на улицах 9 Января и Лазаревская, а также пер. Олонецкий.
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СевастопольЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаОбществоЕвгений ГорловНовости Крыма
 
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