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Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области
Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области
Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T23:09
2023-08-07T23:09
курская область
погода
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства. Уточняется, что причиной массовых отключений стал грозовой фронт. К ликвидации последствий непогоды приступили специалисты "Курскэнерго". Задействовано 54 бригады энергетиков, в том числе 189 специалистов и 57 единиц спецтехники. Последствия урагана зафиксированы и в Льговской районе. Здесь сильный ветер повредил кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, а также три хозпостройки. В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг. В зоне бедствия работают аварийные и коммунальные службы, с дорог убирают упавшие деревья и ветки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел делоЧто происходит в Ялте после ночного штормаДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
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4.7
96
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курская область, погода, происшествия, новости, общество
Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области

Более 10 тысяч абонентов остались без света в Курской области из-за непогоды

23:09 07.08.2023
 
© t.me/kurskadmПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
© t.me/kurskadm
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства.
Уточняется, что причиной массовых отключений стал грозовой фронт.
"По данным министерства ЖКХ и ТЭК Курской области, ураганный ветер повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света остаются около 10 тысяч человек", – сказано в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды приступили специалисты "Курскэнерго". Задействовано 54 бригады энергетиков, в том числе 189 специалистов и 57 единиц спецтехники.
Последствия урагана зафиксированы и в Льговской районе. Здесь сильный ветер повредил кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, а также три хозпостройки. В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.
В зоне бедствия работают аварийные и коммунальные службы, с дорог убирают упавшие деревья и ветки.
© t.me/kurskadm Последствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
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Последствия урагана в Курской области
© t.me/kurskadm
© t.me/kurskadmПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
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Последствия урагана в Курской области
© t.me/kurskadm
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Последствия урагана в Курской области
© t.me/kurskadm
2 из 2
Последствия урагана в Курской области
© t.me/kurskadm
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