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Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области

Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области

Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T23:09

2023-08-07T23:09

2023-08-07T23:09

курская область

погода

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства. Уточняется, что причиной массовых отключений стал грозовой фронт. К ликвидации последствий непогоды приступили специалисты "Курскэнерго". Задействовано 54 бригады энергетиков, в том числе 189 специалистов и 57 единиц спецтехники. Последствия урагана зафиксированы и в Льговской районе. Здесь сильный ветер повредил кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, а также три хозпостройки. В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг. В зоне бедствия работают аварийные и коммунальные службы, с дорог убирают упавшие деревья и ветки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел делоЧто происходит в Ялте после ночного штормаДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, погода, происшествия, новости, общество