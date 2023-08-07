Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства. Уточняется, что причиной массовых отключений стал грозовой фронт. К ликвидации последствий непогоды приступили специалисты "Курскэнерго". Задействовано 54 бригады энергетиков, в том числе 189 специалистов и 57 единиц спецтехники. Последствия урагана зафиксированы и в Льговской районе. Здесь сильный ветер повредил кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, а также три хозпостройки. В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг. В зоне бедствия работают аварийные и коммунальные службы, с дорог убирают упавшие деревья и ветки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел делоЧто происходит в Ялте после ночного штормаДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Около 10 тысяч человек оказались без электроэнергии в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал областного правительства.
Уточняется, что причиной массовых отключений стал грозовой фронт.
"По данным министерства ЖКХ и ТЭК Курской области, ураганный ветер повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света остаются около 10 тысяч человек", – сказано в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды приступили специалисты "Курскэнерго". Задействовано 54 бригады энергетиков, в том числе 189 специалистов и 57 единиц спецтехники.
Последствия урагана зафиксированы и в Льговской районе. Здесь сильный ветер повредил кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, а также три хозпостройки. В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.
В зоне бедствия работают аварийные и коммунальные службы, с дорог убирают упавшие деревья и ветки.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601