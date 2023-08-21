https://crimea.ria.ru/20230821/v-krymu-avariynoe-otklyuchenie-vysokovoltnoy-lep-gde-i-kak-nadolgo-1130842447.html
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T11:32
2023-08-21T11:32
2023-08-21T11:32
новости крыма
электросети крыма
происшествия
симферопольский район
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3becbb64e024fdbaf056c9ed96a1f2c5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.По его словам, последствия аварии будут устранены приблизительно через два часа. Причина экстренного отключения не уточняется.Ранее, в субботу, 19 августа, авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК).Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетикиКак защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07f653e9d122a64b9e80348d423a1f98.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, электросети крыма, происшествия, симферопольский район, олег крючков
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
В сельской местности Крыма аварийной отключение света на 2 часа