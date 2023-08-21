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В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T11:32
2023-08-21T11:32
новости крыма
электросети крыма
происшествия
симферопольский район
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.По его словам, последствия аварии будут устранены приблизительно через два часа. Причина экстренного отключения не уточняется.Ранее, в субботу, 19 августа, авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК).Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетикиКак защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
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новости крыма, электросети крыма, происшествия, симферопольский район, олег крючков
В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго

В сельской местности Крыма аварийной отключение света на 2 часа

11:32 21.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Аварийное отключение высоковольтной линии между селами Доброе и Перевальное", - сообщил Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, последствия аварии будут устранены приблизительно через два часа. Причина экстренного отключения не уточняется.
Ранее, в субботу, 19 августа, авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК).
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Новости КрымаЭлектросети КрымаПроисшествияСимферопольский районОлег Крючков
 
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