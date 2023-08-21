https://crimea.ria.ru/20230821/v-krymu-avariynoe-otklyuchenie-vysokovoltnoy-lep-gde-i-kak-nadolgo-1130842447.html

В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго

В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго - РИА Новости Крым, 21.08.2023

В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго

В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T11:32

2023-08-21T11:32

2023-08-21T11:32

новости крыма

электросети крыма

происшествия

симферопольский район

олег крючков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3becbb64e024fdbaf056c9ed96a1f2c5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между селами Доброе и Перевальное аварийное отключение на сетях электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.По его словам, последствия аварии будут устранены приблизительно через два часа. Причина экстренного отключения не уточняется.Ранее, в субботу, 19 августа, авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК).Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетикиКак защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, электросети крыма, происшествия, симферопольский район, олег крючков