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Главные события и заявления дня: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Главные события и заявления дня: 6 сентября
Главные события и заявления дня: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Главные события и заявления дня: 6 сентября
Россия договорилась с Турцией о поставке миллиона тонн зерна, а США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Минобороны РФ заявили об ударе по РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T22:10
2023-09-06T22:10
политика
в мире
сша
пентагон
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россия договорилась с Турцией о поставке миллиона тонн зерна, а США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Минобороны РФ заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, армия России продвигается на Купянском направлении, в незалэжной Рада проголосовала за нового министра обороны, а на Лаврове "сошелся" яркий индонезийский "батик".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия и Турция договорились о поставке зернаКак заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. По его словам, осталось лишь проработать технические детали.Как следует из опубликованного сегодня официального заявления МИД России по зерновой сделке, это зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. Такой объем вполне равнозначен тем объемам, которые продавались в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.США передадут Украине снаряды с обедненным ураномСоединенные Штаты заявили о поставке в Украину снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, опубликованному Пентагоном, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУГрупповой прицельный удар нанесен сегодня по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Он был осуществлен Воздушно-космическими силами России.Как сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер, в Одессе в результате мощного взрыва якобы повреждены объекты "портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры".Армия России продвигается на Купянском направленииВооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. ВСУ в этом районе наступали силами штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады, потеряв до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.Рада поддержала назначение УмероваВерховная рада Украины проголосовала за назначение министром обороны бывшего крымчанина Рустема Умерова. "За" проголосовали 338 депутатов из 360, присутствовавших в сессионном зале.Прежний министр обороны Украины Алексей Резников накануне был официально отправлен отставку. По мнению многих экспертов, основной мотив замены министра обороны – громкие коррупционные скандалы вокруг Резникова и минобороны, регулярно сотрясающие украинское информпространство. Один из последних – закупка курток для украинских военнослужащих по цене втрое выше первоначальной стоимости.Подробно о фактах биографии нового министра сайт РИА Новости Крым сообщал накануне.Лавров примерил индонезийскую национальную рубашкуУ пользователей соцсетей сегодня имеют успех фотографии главы российского МИДа в яркой индонезийской рубашке. Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционном "батике" - предмете национального костюма председательствующей на саммите Индонезии. В переводе "батик" означает "капля воска": именно с помощью воска и парафина на ткань наносят уникальный народный орнамент.Согласно протоколу, "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне.
https://crimea.ria.ru/20230906/ne-meshayte-lyudyam-vorovat-ekspert-o-zakone-zelenskogo-po-deleniyu-kryma-1131202245.html
https://crimea.ria.ru/20230906/v-zaporozhskoy-oblasti-den-vyborov-obyavlen-vykhodnym-1131215560.html
https://crimea.ria.ru/20230906/v-oon-obespokoeny-postavkami-obednennogo-urana-ssha-uveryayut-ugrozy-net-1131217922.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
политика, в мире, сша, пентагон, оон, сергей лавров, новости, главное за день, новости сво
Главные события и заявления дня: 6 сентября

Главные события и заявления среды, 6 сентября

22:10 06.09.2023
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россия договорилась с Турцией о поставке миллиона тонн зерна, а США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Минобороны РФ заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, армия России продвигается на Купянском направлении, в незалэжной Рада проголосовала за нового министра обороны, а на Лаврове "сошелся" яркий индонезийский "батик".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Россия и Турция договорились о поставке зерна

Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. По его словам, осталось лишь проработать технические детали.
Как следует из опубликованного сегодня официального заявления МИД России по зерновой сделке, это зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. Такой объем вполне равнозначен тем объемам, которые продавались в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном

Соединенные Штаты заявили о поставке в Украину снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, опубликованному Пентагоном, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Владимир Зеленский
21:26Радио "Спутник в Крыму"
Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма

Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Групповой прицельный удар нанесен сегодня по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Он был осуществлен Воздушно-космическими силами России.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер, в Одессе в результате мощного взрыва якобы повреждены объекты "портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры".

Армия России продвигается на Купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. ВСУ в этом районе наступали силами штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады, потеряв до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
19:53
В Запорожской области день выборов объявлен выходным

Рада поддержала назначение Умерова

Верховная рада Украины проголосовала за назначение министром обороны бывшего крымчанина Рустема Умерова. "За" проголосовали 338 депутатов из 360, присутствовавших в сессионном зале.
Прежний министр обороны Украины Алексей Резников накануне был официально отправлен отставку. По мнению многих экспертов, основной мотив замены министра обороны – громкие коррупционные скандалы вокруг Резникова и минобороны, регулярно сотрясающие украинское информпространство. Один из последних – закупка курток для украинских военнослужащих по цене втрое выше первоначальной стоимости.
Подробно о фактах биографии нового министра сайт РИА Новости Крым сообщал накануне.

Лавров примерил индонезийскую национальную рубашку

У пользователей соцсетей сегодня имеют успех фотографии главы российского МИДа в яркой индонезийской рубашке. Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционном "батике" - предмете национального костюма председательствующей на саммите Индонезии. В переводе "батик" означает "капля воска": именно с помощью воска и парафина на ткань наносят уникальный народный орнамент.
Согласно протоколу, "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне.
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
21:11
В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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Заголовок открываемого материала
22:43Главные новости Крыма: 6 сентября
22:10Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:26Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма
21:11В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет
21:04Крымский мост: обстановка на вечер среды
20:48МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
20:36США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
20:36Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
20:14В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину
19:53В Запорожской области день выборов объявлен выходным
19:37Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты
19:16Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
18:58На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка
18:31США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ
18:10Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
18:04Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны
17:40Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации
17:21Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
16:58Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
16:34В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
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