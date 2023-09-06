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Главные события и заявления дня: 6 сентября

Главные события и заявления дня: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Главные события и заявления дня: 6 сентября

Россия договорилась с Турцией о поставке миллиона тонн зерна, а США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Минобороны РФ заявили об ударе по РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T22:10

2023-09-06T22:10

2023-09-06T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россия договорилась с Турцией о поставке миллиона тонн зерна, а США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Минобороны РФ заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, армия России продвигается на Купянском направлении, в незалэжной Рада проголосовала за нового министра обороны, а на Лаврове "сошелся" яркий индонезийский "батик".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия и Турция договорились о поставке зернаКак заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. По его словам, осталось лишь проработать технические детали.Как следует из опубликованного сегодня официального заявления МИД России по зерновой сделке, это зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. Такой объем вполне равнозначен тем объемам, которые продавались в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.США передадут Украине снаряды с обедненным ураномСоединенные Штаты заявили о поставке в Украину снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, опубликованному Пентагоном, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУГрупповой прицельный удар нанесен сегодня по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Он был осуществлен Воздушно-космическими силами России.Как сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер, в Одессе в результате мощного взрыва якобы повреждены объекты "портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры".Армия России продвигается на Купянском направленииВооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив за сутки две контратаки в ЛНР. ВСУ в этом районе наступали силами штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады, потеряв до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.Рада поддержала назначение УмероваВерховная рада Украины проголосовала за назначение министром обороны бывшего крымчанина Рустема Умерова. "За" проголосовали 338 депутатов из 360, присутствовавших в сессионном зале.Прежний министр обороны Украины Алексей Резников накануне был официально отправлен отставку. По мнению многих экспертов, основной мотив замены министра обороны – громкие коррупционные скандалы вокруг Резникова и минобороны, регулярно сотрясающие украинское информпространство. Один из последних – закупка курток для украинских военнослужащих по цене втрое выше первоначальной стоимости.Подробно о фактах биографии нового министра сайт РИА Новости Крым сообщал накануне.Лавров примерил индонезийскую национальную рубашкуУ пользователей соцсетей сегодня имеют успех фотографии главы российского МИДа в яркой индонезийской рубашке. Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционном "батике" - предмете национального костюма председательствующей на саммите Индонезии. В переводе "батик" означает "капля воска": именно с помощью воска и парафина на ткань наносят уникальный народный орнамент.Согласно протоколу, "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне.

https://crimea.ria.ru/20230906/ne-meshayte-lyudyam-vorovat-ekspert-o-zakone-zelenskogo-po-deleniyu-kryma-1131202245.html

https://crimea.ria.ru/20230906/v-zaporozhskoy-oblasti-den-vyborov-obyavlen-vykhodnym-1131215560.html

https://crimea.ria.ru/20230906/v-oon-obespokoeny-postavkami-obednennogo-urana-ssha-uveryayut-ugrozy-net-1131217922.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, сша, пентагон, оон, сергей лавров, новости, главное за день, новости сво