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Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели
Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели
Попытка ракетной атаки на Крымский мост и дроны над полуостровом. Предложение Аксенова ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Потеря Харькова и тотальная... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T18:18
2023-08-19T18:18
топ новостей недели
беспилотник (бпла, дрон)
пво
сергей аксенов
взрыв и пожар на азс в махачкале
контрнаступление всу
старый крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Попытка ракетной атаки на Крымский мост и дроны над полуостровом. Предложение Аксенова ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Потеря Харькова и тотальная мобилизация — перспективы Украины. Трагедия в Махачкале — обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы. Задержание крымского "ждуна". Температура воды в Черном море у берегов Крыма.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Ракеты и БПЛА над Крымом12 августа силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты в районе Керченского пролива. Крымский мост поврежден нет был. Власти республики попросили гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и пояснили, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса. Вскоре движение по мосту было возобновлено. Как уточнили в Минобороны, враг использовал переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200.Кроме того, в ночь на 12 число пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории Крыма. 14 украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Ответственность за съемку работы ПВОВласти Крыма намерены инициировать на федеральном уровне ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима, заявил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. По словам главы республики, те, кто публикует такие кадры, являются "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел". Руководитель региона призвал всех "проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне". Провал "контрнаступу" и перспективы УкраиныПровал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время, высказал на этой неделе свою позицию политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров. В то же время, констатирует аналитик, на сегодняшний день киевский режим пока обладает достаточными ресурсами для оказания сопротивления, но его возможности оперативно пополнять свои соединения на линии фронта истощаются.Пожар в МахачкалеВечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Общее число пострадавших - 119 человек, из них 20 - дети. Погибли 35 человек, в том числе трое детей. 15 августа в Дагестане был объявлен День траура. По решению главы республики, семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело."Ждун" из Старого КрымаНа этой неделе крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за ношения кепки с флагом России и символом "Z". Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись инцидента на автозаправочной станции в городе Старый Крым Кировского района. На ней агрессивно настроенный мужчина оскорблял сотрудника АЗС и угрожал ему физической расправой. На заправщике была кепка с флагом Российской Федерации и символом "Z", что и стало причиной агрессии. В отношении агрессора составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 14 суток административного ареста. Проверка продолжается. Температура морской воды у берегов КрымаТемпература морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться такого "кипятка", как на Краснодарском побережье. По словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, морская вода у берегов Крыма именно в период с конца июля до середины августа прогревается до максимальных значений. Исторический рекорд в это время года, зафиксированный за период метеонаблюдений, составляет +27 градусов на восточном побережье полуострова, тогда как в Сочи уже сейчас отмечают +29. А вот по нижней границе морских температур Крым вполне может перещеголять побережье Кубани: если в Краснодарском крае самые низкие температуры зафиксированы возле Анапы, то в Крыму отличилось побережье в районе пгт Черноморское: там вода “остыла” до +20 градусов. Это может быть связано с изменением направления ветра.
https://crimea.ria.ru/20230817/korabli-chf-atakoval-morskoy--bespilotnik--minoborony-1130799797.html
https://crimea.ria.ru/20230818/kogda-roskomnadzor-rassmotrit-zapret-na-publikatsiyu-rezultatov-obstrelov-1130809502.html
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https://crimea.ria.ru/20230818/barkhatnyy-sezon-kakie-kurorty-vybirayut-rossiyskie-turisty-1130793432.html
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топ новостей недели, беспилотник (бпла, дрон), пво, сергей аксенов, взрыв и пожар на азс в махачкале, контрнаступление всу, старый крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:18 19.08.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост 12 августа 2023 года
Крымский мост 12 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Попытка ракетной атаки на Крымский мост и дроны над полуостровом. Предложение Аксенова ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Потеря Харькова и тотальная мобилизация — перспективы Украины. Трагедия в Махачкале — обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы. Задержание крымского "ждуна". Температура воды в Черном море у берегов Крыма.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Ракеты и БПЛА над Крымом

12 августа силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты в районе Керченского пролива. Крымский мост поврежден нет был. Власти республики попросили гостей и жителей полуострова сохранять спокойствие и пояснили, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса. Вскоре движение по мосту было возобновлено. Как уточнили в Минобороны, враг использовал переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200.
Кроме того, в ночь на 12 число пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории Крыма. 14 украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Корабль Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 23:50
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны

Ответственность за съемку работы ПВО

Власти Крыма намерены инициировать на федеральном уровне ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима, заявил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. По словам главы республики, те, кто публикует такие кадры, являются "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел". Руководитель региона призвал всех "проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне".
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 15:46
Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов

Провал "контрнаступу" и перспективы Украины

Провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время, высказал на этой неделе свою позицию политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров. В то же время, констатирует аналитик, на сегодняшний день киевский режим пока обладает достаточными ресурсами для оказания сопротивления, но его возможности оперативно пополнять свои соединения на линии фронта истощаются.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 14:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

Пожар в Махачкале

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Общее число пострадавших - 119 человек, из них 20 - дети. Погибли 35 человек, в том числе трое детей. 15 августа в Дагестане был объявлен День траура. По решению главы республики, семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в грузовом терминале Новороссийска
Вчера, 10:40
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"

"Ждун" из Старого Крыма

На этой неделе крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за ношения кепки с флагом России и символом "Z". Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись инцидента на автозаправочной станции в городе Старый Крым Кировского района. На ней агрессивно настроенный мужчина оскорблял сотрудника АЗС и угрожал ему физической расправой. На заправщике была кепка с флагом Российской Федерации и символом "Z", что и стало причиной агрессии. В отношении агрессора составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 14 суток административного ареста. Проверка продолжается.
В Крыму задержан подозреваемый в призывах к насилию над бойцами СВО
17 августа, 12:39
В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО

Температура морской воды у берегов Крыма

Температура морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться такого "кипятка", как на Краснодарском побережье. По словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, морская вода у берегов Крыма именно в период с конца июля до середины августа прогревается до максимальных значений. Исторический рекорд в это время года, зафиксированный за период метеонаблюдений, составляет +27 градусов на восточном побережье полуострова, тогда как в Сочи уже сейчас отмечают +29. А вот по нижней границе морских температур Крым вполне может перещеголять побережье Кубани: если в Краснодарском крае самые низкие температуры зафиксированы возле Анапы, то в Крыму отличилось побережье в районе пгт Черноморское: там вода “остыла” до +20 градусов. Это может быть связано с изменением направления ветра.
Курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 08:32
Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы
Топ новостей неделиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОСергей АксеновВзрыв и пожар на АЗС в МахачкалеКонтрнаступление ВСУСтарый КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
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19:02Крымский мост: оперативная информация на вечер субботы
18:45На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
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17:48Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
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