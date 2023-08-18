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Главные события и заявления дня: 18 августа

Главные события и заявления дня: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Главные события и заявления дня: 18 августа

В Турции прогнозируют сильное землетрясение. В санатории Сочи дети отравились хлором. В Новороссийском порту ликвидирован крупный пожар. Российская армия... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T22:02

2023-08-18T22:02

2023-08-18T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Турции прогнозируют сильное землетрясение. В санатории Сочи дети отравились хлором. В Новороссийском порту ликвидирован крупный пожар. Российская армия отражает атаки ВСУ, которые несут значительные потери. Лондон оказывает Украине поддержку в виде беспилотников. В России утвержден график праздничных и выходных дней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Турции ждут сильное землетрясениеВедущий турецкий сейсмолог Наджи Герюра неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле. В очередной раз он заявил, что властям нужно готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Еще в марте министр градостроительства Мурата Курума говорил о планах на расселение около 1,5 миллиона квартир, которые расположены в несейсмоустойчивых домах. Однако его идея столкнулась с критикой мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считает, что город перенаселен. По его словам, при землетрясении магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, временное жилье может понадобиться около 4,5 млн граждан.Дети отравились парами хлора в бассейне санатория в СочиНесколько подростков во главе с тренером разместилась в одном из санаториев Лазаревского района Сочи. После плавания в бассейне они почувствовали себя плохо. Их пришлось госпитализировать в больницу.По данным прокуратуры Краснодарского края, детям поставили диагноз "отравление парами хлора". Сейчас их жизни ничего не угрожает.Специалисты взяли пробы воды для лабораторных исследований. Проведение проверки контролирует Следственный комитет.Пожар в Новороссийском порту ликвидированДеревянные поддоны загорелись в грузовом терминале Новороссийского порта в пятницу утром. Огонь охватил площадь 1300 кв. м. Через несколько часов пожар был потушен.ВСУ несут большие потери в зоне специальной военной операцииПо сообщению Минобороны РФ, вооруженные силы России за сутки отразили 15 атак ВСУ на пяти направлениях. Противник потерял 810 боевиков. На Запорожском направлении противник понес большие потери. Кроме того, разбито два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и 10 беспилотников.Склада боеприпасов, артиллерийского оружия, в том числе американского и польского производства ВСУ лишились на Купянском направлении. Сбили российские военные и два украинских штурмовика Су-25.Лондон оказывает военную поддержку КиевуБолее 100 разведывательных беспилотников на сумму порядка 90 миллионов фунтов стерлингов начала поставлять Украине Великобритания. Дроны предназначены в том числе для обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, наведения артиллерии и ночных операций.Как будем отдыхать в 2024 годуГлава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил график праздничных и выходных дней на будущий год.

https://crimea.ria.ru/20230818/benzin-ai-95-prevysil-70-tys-rubley-na-birzhe-v-pyatnitsu-dizel-podeshevel-1130810271.html

https://crimea.ria.ru/20230818/roga-i-kopyta-zachem-zelenskomu-forum-oboronnykh-industriy-na-ukraine-1130804769.html

https://crimea.ria.ru/20230818/pochemu-vseobschaya-mobilizatsiya-ne-spaset-vsu--mnenie-1130808905.html

https://crimea.ria.ru/20230818/levyy-bereg-dnepra-u-sela-kazachi-lagerya-zachischen-ot-boevikov-vsu-1130814229.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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