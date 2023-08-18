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Главные события и заявления дня: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Главные события и заявления дня: 18 августа
Главные события и заявления дня: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Главные события и заявления дня: 18 августа
В Турции прогнозируют сильное землетрясение. В санатории Сочи дети отравились хлором. В Новороссийском порту ликвидирован крупный пожар. Российская армия... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T22:02
2023-08-18T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Турции прогнозируют сильное землетрясение. В санатории Сочи дети отравились хлором. В Новороссийском порту ликвидирован крупный пожар. Российская армия отражает атаки ВСУ, которые несут значительные потери. Лондон оказывает Украине поддержку в виде беспилотников. В России утвержден график праздничных и выходных дней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Турции ждут сильное землетрясениеВедущий турецкий сейсмолог Наджи Герюра неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле. В очередной раз он заявил, что властям нужно готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Еще в марте министр градостроительства Мурата Курума говорил о планах на расселение около 1,5 миллиона квартир, которые расположены в несейсмоустойчивых домах. Однако его идея столкнулась с критикой мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считает, что город перенаселен. По его словам, при землетрясении магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, временное жилье может понадобиться около 4,5 млн граждан.Дети отравились парами хлора в бассейне санатория в СочиНесколько подростков во главе с тренером разместилась в одном из санаториев Лазаревского района Сочи. После плавания в бассейне они почувствовали себя плохо. Их пришлось госпитализировать в больницу.По данным прокуратуры Краснодарского края, детям поставили диагноз "отравление парами хлора". Сейчас их жизни ничего не угрожает.Специалисты взяли пробы воды для лабораторных исследований. Проведение проверки контролирует Следственный комитет.Пожар в Новороссийском порту ликвидированДеревянные поддоны загорелись в грузовом терминале Новороссийского порта в пятницу утром. Огонь охватил площадь 1300 кв. м. Через несколько часов пожар был потушен.ВСУ несут большие потери в зоне специальной военной операцииПо сообщению Минобороны РФ, вооруженные силы России за сутки отразили 15 атак ВСУ на пяти направлениях. Противник потерял 810 боевиков. На Запорожском направлении противник понес большие потери. Кроме того, разбито два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и 10 беспилотников.Склада боеприпасов, артиллерийского оружия, в том числе американского и польского производства ВСУ лишились на Купянском направлении. Сбили российские военные и два украинских штурмовика Су-25.Лондон оказывает военную поддержку КиевуБолее 100 разведывательных беспилотников на сумму порядка 90 миллионов фунтов стерлингов начала поставлять Украине Великобритания. Дроны предназначены в том числе для обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, наведения артиллерии и ночных операций.Как будем отдыхать в 2024 годуГлава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил график праздничных и выходных дней на будущий год.
https://crimea.ria.ru/20230818/benzin-ai-95-prevysil-70-tys-rubley-na-birzhe-v-pyatnitsu-dizel-podeshevel-1130810271.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, в мире, политика, экономика, общество
Главные события и заявления дня: 18 августа

Главные события и заявления четверга, 18 августа

22:02 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Турции прогнозируют сильное землетрясение. В санатории Сочи дети отравились хлором. В Новороссийском порту ликвидирован крупный пожар. Российская армия отражает атаки ВСУ, которые несут значительные потери. Лондон оказывает Украине поддержку в виде беспилотников. В России утвержден график праздничных и выходных дней.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Турции ждут сильное землетрясение

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюра неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле. В очередной раз он заявил, что властям нужно готовиться к возможным сейсмическим явлениям.
Еще в марте министр градостроительства Мурата Курума говорил о планах на расселение около 1,5 миллиона квартир, которые расположены в несейсмоустойчивых домах. Однако его идея столкнулась с критикой мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считает, что город перенаселен. По его словам, при землетрясении магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, временное жилье может понадобиться около 4,5 млн граждан.
АЗС - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 17:44
Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел

Дети отравились парами хлора в бассейне санатория в Сочи

Несколько подростков во главе с тренером разместилась в одном из санаториев Лазаревского района Сочи. После плавания в бассейне они почувствовали себя плохо. Их пришлось госпитализировать в больницу.
По данным прокуратуры Краснодарского края, детям поставили диагноз "отравление парами хлора". Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Специалисты взяли пробы воды для лабораторных исследований. Проведение проверки контролирует Следственный комитет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 19:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине

Пожар в Новороссийском порту ликвидирован

Деревянные поддоны загорелись в грузовом терминале Новороссийского порта в пятницу утром. Огонь охватил площадь 1300 кв. м. Через несколько часов пожар был потушен.

ВСУ несут большие потери в зоне специальной военной операции

По сообщению Минобороны РФ, вооруженные силы России за сутки отразили 15 атак ВСУ на пяти направлениях. Противник потерял 810 боевиков. На Запорожском направлении противник понес большие потери. Кроме того, разбито два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и 10 беспилотников.
Склада боеприпасов, артиллерийского оружия, в том числе американского и польского производства ВСУ лишились на Купянском направлении. Сбили российские военные и два украинских штурмовика Су-25.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 19:39Радио "Спутник в Крыму"
Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение

Лондон оказывает военную поддержку Киеву

Более 100 разведывательных беспилотников на сумму порядка 90 миллионов фунтов стерлингов начала поставлять Украине Великобритания. Дроны предназначены в том числе для обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, наведения артиллерии и ночных операций.

Как будем отдыхать в 2024 году

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил график праздничных и выходных дней на будущий год.
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 20:24
Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
22:02Главные события и заявления дня: 18 августа
21:56Главные новости Крыма: 18 августа
21:12Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
20:38В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
20:24Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
20:17Поймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый закон
19:39Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение
19:38"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги
19:18SHAMAN в Крыму раскрыл главный секрет своего творчества
19:11Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине
18:45Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
18:30Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
18:10Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся
17:50В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
17:44Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел
17:34Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее
17:24Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным
17:03В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN
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