https://crimea.ria.ru/20230817/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-avgusta-1130798490.html
Главные события и заявления дня: 17 августа
Главные события и заявления дня: 17 августа - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Главные события и заявления дня: 17 августа
Скоростная ж/д магистраль соединит Москву и Донбасс. Путин поручил усовершенствовать выплаты пособий на детей. ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами и пункты... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T21:48
2023-08-17T21:48
2023-08-17T21:48
главное за день
владимир путин (политик)
москва
донецк
луганск
железная дорога
дети
пособия и выплаты
соцзащита
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Скоростная ж/д магистраль соединит Москву и Донбасс. Путин поручил усовершенствовать выплаты пособий на детей. ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами и пункты БПЛА на Украине. В ДНР завершили ремонт трассы в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Скоростная ж/д магистраль соединит Москву и ДонбассПрезидент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом российский лидер заявил на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3."Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", – сказал президент.Он также высказался относительно строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Минском.Путин поручил усовершенствовать выплаты пособий на детейПрезидент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального положения членов семьи."Правительству Российской Федерации... обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие", – говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.Также Путин поручил внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, которыми сохраняется право на ежемесячную выплату родителю или опекуну отдельных категорий детей.ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами и пункты БПЛА на УкраинеАрмия России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразила командный пункт и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ракетным ударом уничтожен украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. "На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", – сообщили в военном ведомстве.За сутки российские военные ликвидировали в зоне спецоперации около 900 украинских боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе западного производства.Военные эксперты из Севастополя спрогнозировали дальнейший ход СВО, исходя из ситуации на линии соприкосновения, и рассказали, какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ. А политолог, член Общественной палаты Крыма высказал мнение о том, к чему готовится Украина по итогу провального контрнаступления.В ДНР завершили ремонт трассы в КрымКапитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной Республики, завершен в рекордные сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Всего за три месяца дорожники уложили более 500 тысяч кв. м асфальтобетона, установили около четырех тысяч погонных метров барьерного ограждения и более 10 тысяч метров бортового камня", – рассказал Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20230817/gossluzhaschim-iz-novykh-regionov-zachtut-ukrainskiy-stazh--ukaz-putina-1130777078.html
https://crimea.ria.ru/20230817/dollar-i-evro-nachali-snizhatsya-1130777692.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Скоростная ж/д магистраль соединит Москву и Донбасс. Путин поручил усовершенствовать выплаты пособий на детей. ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами и пункты БПЛА на Украине. В ДНР завершили ремонт трассы в Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Скоростная ж/д магистраль соединит Москву и Донбасс
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом российский лидер заявил на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3.
"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", – сказал президент.
Он также высказался
относительно строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Минском.
Путин поручил усовершенствовать выплаты пособий на детей
Президент Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка независимо от улучшения материального положения членов семьи.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие", – говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Также Путин поручил
внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, которыми сохраняется право на ежемесячную выплату родителю или опекуну отдельных категорий детей.
ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами и пункты БПЛА на Украине
Армия России нанесла удары
по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразила командный пункт и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ракетным ударом уничтожен
украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. "На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", – сообщили в военном ведомстве.
За сутки российские военные ликвидировали
в зоне спецоперации около 900 украинских боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе западного производства.
Военные эксперты из Севастополя спрогнозировали
дальнейший ход СВО, исходя из ситуации на линии соприкосновения, и рассказали
, какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ. А политолог, член Общественной палаты Крыма высказал мнение
о том, к чему готовится Украина по итогу провального контрнаступления.
В ДНР завершили ремонт трассы в Крым
Капитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной Республики, завершен в рекордные сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Всего за три месяца дорожники уложили
более 500 тысяч кв. м асфальтобетона, установили около четырех тысяч погонных метров барьерного ограждения и более 10 тысяч метров бортового камня", – рассказал Хуснуллин.