https://crimea.ria.ru/20230812/chongarskiy-most-vzryv-v-podmoskove-i-polet-na-lunu-top-novostey-nedeli-1130679210.html

Чонгарский мост, взрыв в Подмосковье и полет на Луну: топ новостей недели

Чонгарский мост, взрыв в Подмосковье и полет на Луну: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Чонгарский мост, взрыв в Подмосковье и полет на Луну: топ новостей недели

Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста. Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов. Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T18:13

2023-08-12T18:13

2023-08-12T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста. Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов. Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту. К чему готовится армия России в зоне СВО. Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно. В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море. Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву. В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм. Полет на Луну: впервые в современной истории России.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Ракеты ВСУ ударили по Чонгарскому мостуТак, на этой неделе проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонщину был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществлялся через КПП Армянск и Красноперекопск.В тот же день, сразу после ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту, когда была временно приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Джанкой", корреспонденты РИА Новости Крым отправились на место событий – на пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп", чтобы воочию оценить обстановку.Оказалось, что трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. При этом состояние покрытия таково, что водителям приходится максимально снижать скорость, чтобы преодолеть многочисленные ямы, сообщают с места. Но есть и плюсы – время проверки на пункте пропуска, по данным Погранслужбы, существенно снизилось.В Крыму закрыли тропу для туристовКроме того, на минувшей неделе для туристов закрыли большую Севастопольскую тропу. Причина: введение особого противопожарного режима и связанные с ним дополнительные требования пожарной безопасности. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии опубликован на сайте правительства Севастополя.Перемены в зоне СВОНа этой неделе, выступая в эфире радио "Спутник в Крыму", политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления. Некоторое время ВСУ продолжат атаковать мирные населенные пункты в приграничье и стратегические объекты РФ – это все, на что какое-то время еще будет способна армия Украины.Говоря о текущей обстановке в зоне спецоперации, он отметил: результаты боевых действий на минувшей неделе показывают, что ВС РФ вышли на стабильный уровень уничтожения противника и "достаточно быстро овладевают инициативой". Об этом, в частности, свидетельствует уровень потерь врага, который достигает 600-900 человек в сутки, а также рост числа сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник, что у России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях.Мощный взрыв в Сергиевом ПосадеВ среду в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентр находился на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).В небо поднялся огромный столб дыма, в окрестных домах взрывной волной выбило стекла.В Севастополе мальчик напоролся на штырьТакже в минувшую среду отдыхающим на Солдатском пляже в Севастополе пришлось срочно вызывать спасателей: 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю будет проведена проверка обстоятельств происшествия."По сведениям, выявленным в ходе мониторинга социальных сетей, организовано проведение процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним травмы во время купания в море на территории Солдатского пляжа в городе Севастополе. Сообщается, что 14-летний подросток при прыжке с камней в воду травмировался об арматуру, торчащую из воды, получив повреждение шеи. Школьнику была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.Феодосию заволокло дымомТем временем в Феодосии случилась дымовая завеса. Оказалось, что все из-за учений с использованием дымовой завесы.Он попросил жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам.Вражеские дроны атакуют Москву и СевастопольВ ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами."Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.В Алуште наказали экстремистов из аквапаркаНевеселой эта неделя оказалась для трех девушек-аниматоров аквапарка в Алуште. Приятельниц наказали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации."Роскосмос": полетели на ЛунуКроме того, на минувшей неделе произошло событие, которое безусловно войдет в историю. Впервые в современной России осуществлен полет на Луну.Как рассказали в "Роскосмосе", на Луну отправят на целый год межпланетную станцию для изучения естественного спутника Земли.Ракету "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" запустили с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа.

https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html

https://crimea.ria.ru/20230811/rossiyskaya-stantsiya-budet-iskat-vodu-v-polyarnykh-oblastyakh-i-kraterakh-luny-1130683571.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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