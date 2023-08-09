https://crimea.ria.ru/20230809/moschnyy-vzryv-v-sergievom-posade--chto-izvestno-1130621710.html

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно

В подмосковном Сергиевом Посаде в среду прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентр находился на территории Загорского оптико-механического... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T11:41

2023-08-09T11:41

2023-08-09T11:41

беспилотник (бпла, дрон)

новости

россия

сергиев посад

московская область

андрей воробьев

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В подмосковном Сергиевом Посаде в среду прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентр находился на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).В небо поднялся огромный столб дыма, в окрестных домах взрывной волной выбило стекла.На место ЧП также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным телеканала "Звезда", ссылающегося на МЧС, взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров, открытого горения нет.Информация о пострадавших уточняется. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса.Загорский оптико-механический завод занимается разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных приборов. В частности, ЗОМЗ – один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографов и усилителей яркости рентгеновского изображения, а также различных фотометрических приборов.Является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров, охотничьих прицелов и приборов ночного видения. Многие изделия предприятия отмечены дипломами российских и международных выставок.

россия

сергиев посад

московская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, россия, сергиев посад, московская область, андрей воробьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)