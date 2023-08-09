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Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
В подмосковном Сергиевом Посаде в среду прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентр находился на территории Загорского оптико-механического... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T11:41
2023-08-09T11:41
беспилотник (бпла, дрон)
новости
россия
сергиев посад
московская область
андрей воробьев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В подмосковном Сергиевом Посаде в среду прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентр находился на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).В небо поднялся огромный столб дыма, в окрестных домах взрывной волной выбило стекла.На место ЧП также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным телеканала "Звезда", ссылающегося на МЧС, взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров, открытого горения нет.Информация о пострадавших уточняется. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса.Загорский оптико-механический завод занимается разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных приборов. В частности, ЗОМЗ – один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографов и усилителей яркости рентгеновского изображения, а также различных фотометрических приборов.Является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров, охотничьих прицелов и приборов ночного видения. Многие изделия предприятия отмечены дипломами российских и международных выставок.
россия
сергиев посад
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости, россия, сергиев посад, московская область, андрей воробьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно

Что известно о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде

11:41 09.08.2023
 
© Фото очевидцаДым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© Фото очевидца
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В подмосковном Сергиевом Посаде в среду прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентр находился на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).
В небо поднялся огромный столб дыма, в окрестных домах взрывной волной выбило стекла.
"На месте находятся представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла", – говорится в Telegram-канале администрации города.
На место ЧП также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По данным телеканала "Звезда", ссылающегося на МЧС, взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров, открытого горения нет.
Информация о пострадавших уточняется. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса.
Загорский оптико-механический завод занимается разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных приборов. В частности, ЗОМЗ – один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографов и усилителей яркости рентгеновского изображения, а также различных фотометрических приборов.
Является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров, охотничьих прицелов и приборов ночного видения. Многие изделия предприятия отмечены дипломами российских и международных выставок.
Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиРоссияСергиев ПосадМосковская областьАндрей ВоробьевМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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