https://crimea.ria.ru/20230809/v-sevastopole-podrostok-naporolsya-na-armaturu-vo-vremya-kupaniya-v-more-1130636446.html

В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море

В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море - РИА Новости Крым, 09.08.2023

В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море

На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T17:00

2023-08-09T17:00

2023-08-09T17:00

севастополь

крымский следком

происшествия

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безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия, информацию о котором получили из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация, что мальчик проткнул шею металлическим штырем и был доставлен в пятую городскую больницу Севастополя.Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.Любители понырять с бун, камней или причалов часто подвергают себя риску, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач. Такой вид развлечений часто приводит к травмам шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Как вести себя при встрече со змеей – главное правило

https://crimea.ria.ru/20230719/gibel-rebenka-na-plyazhe-v-sevastopole-sledkom-rasskazal-podrobnosti-1130167163.html

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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