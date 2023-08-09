Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230809/v-sevastopole-podrostok-naporolsya-na-armaturu-vo-vremya-kupaniya-v-more-1130636446.html
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море - РИА Новости Крым, 09.08.2023
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море
На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T17:00
2023-08-09T17:00
севастополь
крымский следком
происшествия
пляжи крыма
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115245_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_88b9cf4a06e4d1c4e3211e9f86df4ff5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия, информацию о котором получили из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация, что мальчик проткнул шею металлическим штырем и был доставлен в пятую городскую больницу Севастополя.Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.Любители понырять с бун, камней или причалов часто подвергают себя риску, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач. Такой вид развлечений часто приводит к травмам шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
https://crimea.ria.ru/20230719/gibel-rebenka-na-plyazhe-v-sevastopole-sledkom-rasskazal-podrobnosti-1130167163.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115245_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1c3b14fe13f76e6666d12e5841418b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крымский следком, происшествия, пляжи крыма, безопасность, новости крыма
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море

На севастопольском пляже подросток травмировал шею арматурой во время купания

17:00 09.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия, информацию о котором получили из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По сведениям, выявленным в ходе мониторинга социальных сетей, организовано проведение процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним травмы во время купания в море на территории Солдатского пляжа в городе Севастополе. Сообщается, что 14-летний подросток при прыжке с камней в воду травмировался об арматуру, торчащую из воды, получив повреждение шеи. Школьнику была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация, что мальчик проткнул шею металлическим штырем и был доставлен в пятую городскую больницу Севастополя.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.
Любители понырять с бун, камней или причалов часто подвергают себя риску, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач. Такой вид развлечений часто приводит к травмам шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности
Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
Пляж - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 14:02
Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности
 
СевастопольКрымский СледкомПроисшествияПляжи КрымаБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала