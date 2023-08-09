https://crimea.ria.ru/20230809/v-sevastopole-podrostok-naporolsya-na-armaturu-vo-vremya-kupaniya-v-more-1130636446.html
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море - РИА Новости Крым, 09.08.2023
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море
На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T17:00
2023-08-09T17:00
2023-08-09T17:00
севастополь
крымский следком
происшествия
пляжи крыма
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115245_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_88b9cf4a06e4d1c4e3211e9f86df4ff5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия, информацию о котором получили из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация, что мальчик проткнул шею металлическим штырем и был доставлен в пятую городскую больницу Севастополя.Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.Любители понырять с бун, камней или причалов часто подвергают себя риску, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач. Такой вид развлечений часто приводит к травмам шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
https://crimea.ria.ru/20230719/gibel-rebenka-na-plyazhe-v-sevastopole-sledkom-rasskazal-podrobnosti-1130167163.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115245_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1c3b14fe13f76e6666d12e5841418b4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крымский следком, происшествия, пляжи крыма, безопасность, новости крыма
В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море
На севастопольском пляже подросток травмировал шею арматурой во время купания
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия, информацию о котором получили из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По сведениям, выявленным в ходе мониторинга социальных сетей, организовано проведение процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним травмы во время купания в море на территории Солдатского пляжа в городе Севастополе. Сообщается, что 14-летний подросток при прыжке с камней в воду травмировался об арматуру, торчащую из воды, получив повреждение шеи. Школьнику была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация, что мальчик проткнул шею металлическим штырем и был доставлен в пятую городскую больницу Севастополя.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.
Любители понырять с бун, камней или причалов часто подвергают себя риску
, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрей Ткач. Такой вид развлечений часто приводит к травмам шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга.
Читайте также на РИА Новости Крым: