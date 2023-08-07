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Главные события и заявления дня: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Главные события и заявления дня: 7 августа
Главные события и заявления дня: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Главные события и заявления дня: 7 августа
Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили из-под стражи под залог. На детской площадке в Новой Каховке предотвращен теракт. Детская футбольная команда... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T22:45
2023-08-07T22:45
главное за день
новости
сво
митрополит павел (лебедь)
украина
теракт
новая каховка
ирина мирошниченко
авиастроение
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили из-под стражи под залог. На детской площадке в Новой Каховке предотвращен теракт. Детская футбольная команда попала в ДТП в Краснодарском крае – погиб подросток. В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. В России начнется серийный выпуск отечественных лайнеров. Между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили движение. ВСУ продолжают нести тяжелые потери в зоне проведения СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Митрополит УПЦ Павел освобожден под залогНаместника Киево-Печерской лавры, митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи под залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Как сообщил адвокат митрополита Никита Чекман, деньги для залога внесли более тысячи человек.Серийный выпуск Superjet New, МС-21 и Ту-214 начнется в 2024 годуСерийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году, годом позже планируется выпустить первую серию Ту-214, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Глава корпорации подчеркнул, что Superjet New оборудован российскими двигателями ПД-8, а также собран из российских комплектующих. Ежегодно планируется выпускать по 20 машин. К 2025 году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214 вместимостью 210 пассажиров. Их планируют производить по десять машин в год.Взрывное устройство на детской площадкеРоссийские силовики обезвредили найденное на детской площадке Новой Каховки самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.Смертельное ДТП на КубаниАвария со смертельным исходом произошла в Брюховецком районе Краснодарского края на автодороге Краснодар - Ейск. От полученных при столкновении грузовика Mitsubishi и микроавтобуса "Газель" травм в карете скорой помощи скончался 15-летний мальчик, еще двое подростков получили травмы средней степени тяжести.Погибший и пострадавшие – члены футбольной команды, которые ехали в Краснодар из Каневского района на соревнования. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.Прощание с Ириной МирошниченкоЦеремония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоялась в Московском художественном театре. Она скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.Проститься с легендарной артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев и другие.Церемония прощание завершилась аплодисментами.На мосту между Геническом и Арабатской стрелкой открыт проездДвижение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено в понедельник 7 июля. В настоящее время проезд разрешен только для легковых автомобилей. При этом грузовой транспорт и пассажирские автобусы временно направлены через пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск".Ход СВО: продвижения армии России и потери ВСУШтурмовые отряды "Западной" группировки войск продвинулись на 11 км на Купянском направлении за последние трое суток. Противник потерял до 110 боевиков, и значительное число техники, в том числе иностранного производства.За сутки ВСУ предприняли шесть попыток атаки позиций российских войск на четырех направлениях. В результате украинские военные потеряли более 500 боевиков и тридцать пять единиц техники. Кроме того, под Сумами и Харьковом были уничтожены украинские склады боеприпасов. Также российские системы ПВО перехватили девять Storm Shadow и сбили 14 дронов.
https://crimea.ria.ru/20230807/miru-grozit-novaya-pandemiya-1130585149.html
https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html
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украина
новая каховка
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главное за день, новости, сво, митрополит павел (лебедь), украина, теракт, новая каховка, ирина мирошниченко, авиастроение, владимир путин (политик), сергей чемезов, ростех, потери всу
Главные события и заявления дня: 7 августа

Главные события и заявления понедельника, 7 августа

22:45 07.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили из-под стражи под залог. На детской площадке в Новой Каховке предотвращен теракт. Детская футбольная команда попала в ДТП в Краснодарском крае – погиб подросток. В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. В России начнется серийный выпуск отечественных лайнеров. Между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили движение. ВСУ продолжают нести тяжелые потери в зоне проведения СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Митрополит УПЦ Павел освобожден под залог

Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи под залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Как сообщил адвокат митрополита Никита Чекман, деньги для залога внесли более тысячи человек.

Серийный выпуск Superjet New, МС-21 и Ту-214 начнется в 2024 году

Серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году, годом позже планируется выпустить первую серию Ту-214, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Глава корпорации подчеркнул, что Superjet New оборудован российскими двигателями ПД-8, а также собран из российских комплектующих. Ежегодно планируется выпускать по 20 машин. К 2025 году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214 вместимостью 210 пассажиров. Их планируют производить по десять машин в год.
Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
20:22
Миру грозит новая пандемия

Взрывное устройство на детской площадке

Российские силовики обезвредили найденное на детской площадке Новой Каховки самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
"Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Херсонской области вновь продемонстрировали свой высокий профессионализм, предотвратив подлый теракт пособников киевского режима в Новой Каховке", – написал в своем Telegram-канале врио губернатора области Владимир Сальдо.

Смертельное ДТП на Кубани

Авария со смертельным исходом произошла в Брюховецком районе Краснодарского края на автодороге Краснодар - Ейск. От полученных при столкновении грузовика Mitsubishi и микроавтобуса "Газель" травм в карете скорой помощи скончался 15-летний мальчик, еще двое подростков получили травмы средней степени тяжести.
Погибший и пострадавшие – члены футбольной команды, которые ехали в Краснодар из Каневского района на соревнования. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.
Дорога от пункта пропуска Перекоп к Чаплынке - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
19:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

Прощание с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоялась в Московском художественном театре. Она скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.
Проститься с легендарной артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев и другие.
Церемония прощание завершилась аплодисментами.
Худрук Табакерки, народный артист России Владимир Машков на встрече с журналистами в Севастополе
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Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган

На мосту между Геническом и Арабатской стрелкой открыт проезд

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено в понедельник 7 июля. В настоящее время проезд разрешен только для легковых автомобилей. При этом грузовой транспорт и пассажирские автобусы временно направлены через пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск".
Автостанция - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят

Ход СВО: продвижения армии России и потери ВСУ

Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продвинулись на 11 км на Купянском направлении за последние трое суток. Противник потерял до 110 боевиков, и значительное число техники, в том числе иностранного производства.
За сутки ВСУ предприняли шесть попыток атаки позиций российских войск на четырех направлениях. В результате украинские военные потеряли более 500 боевиков и тридцать пять единиц техники. Кроме того, под Сумами и Харьковом были уничтожены украинские склады боеприпасов. Также российские системы ПВО перехватили девять Storm Shadow и сбили 14 дронов.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
08:39
В Калужской области сбит беспилотник
Главное за деньНовостиСВОМитрополит Павел (Лебедь)УкраинаТерактНовая КаховкаИрина МирошниченкоАвиастроениеВладимир Путин (политик)Сергей ЧемезовРостехПотери ВСУ
 
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