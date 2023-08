https://crimea.ria.ru/20230807/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-avgusta-1130591929.html

Главные события и заявления дня: 7 августа

Главные события и заявления дня: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Главные события и заявления дня: 7 августа

Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили из-под стражи под залог. На детской площадке в Новой Каховке предотвращен теракт. Детская футбольная команда... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T22:45

2023-08-07T22:45

2023-08-07T22:45

главное за день

новости

сво

митрополит павел (лебедь)

украина

теракт

новая каховка

ирина мирошниченко

авиастроение

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_d9b7cf2dc0c255f8859b5e511ba304aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили из-под стражи под залог. На детской площадке в Новой Каховке предотвращен теракт. Детская футбольная команда попала в ДТП в Краснодарском крае – погиб подросток. В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. В России начнется серийный выпуск отечественных лайнеров. Между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили движение. ВСУ продолжают нести тяжелые потери в зоне проведения СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Митрополит УПЦ Павел освобожден под залогНаместника Киево-Печерской лавры, митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи под залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Как сообщил адвокат митрополита Никита Чекман, деньги для залога внесли более тысячи человек.Серийный выпуск Superjet New, МС-21 и Ту-214 начнется в 2024 годуСерийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году, годом позже планируется выпустить первую серию Ту-214, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Глава корпорации подчеркнул, что Superjet New оборудован российскими двигателями ПД-8, а также собран из российских комплектующих. Ежегодно планируется выпускать по 20 машин. К 2025 году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214 вместимостью 210 пассажиров. Их планируют производить по десять машин в год.Взрывное устройство на детской площадкеРоссийские силовики обезвредили найденное на детской площадке Новой Каховки самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.Смертельное ДТП на КубаниАвария со смертельным исходом произошла в Брюховецком районе Краснодарского края на автодороге Краснодар - Ейск. От полученных при столкновении грузовика Mitsubishi и микроавтобуса "Газель" травм в карете скорой помощи скончался 15-летний мальчик, еще двое подростков получили травмы средней степени тяжести.Погибший и пострадавшие – члены футбольной команды, которые ехали в Краснодар из Каневского района на соревнования. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.Прощание с Ириной МирошниченкоЦеремония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоялась в Московском художественном театре. Она скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.Проститься с легендарной артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев и другие.Церемония прощание завершилась аплодисментами.На мосту между Геническом и Арабатской стрелкой открыт проездДвижение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено в понедельник 7 июля. В настоящее время проезд разрешен только для легковых автомобилей. При этом грузовой транспорт и пассажирские автобусы временно направлены через пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск".Ход СВО: продвижения армии России и потери ВСУШтурмовые отряды "Западной" группировки войск продвинулись на 11 км на Купянском направлении за последние трое суток. Противник потерял до 110 боевиков, и значительное число техники, в том числе иностранного производства.За сутки ВСУ предприняли шесть попыток атаки позиций российских войск на четырех направлениях. В результате украинские военные потеряли более 500 боевиков и тридцать пять единиц техники. Кроме того, под Сумами и Харьковом были уничтожены украинские склады боеприпасов. Также российские системы ПВО перехватили девять Storm Shadow и сбили 14 дронов.

https://crimea.ria.ru/20230807/miru-grozit-novaya-pandemiya-1130585149.html

https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html

https://crimea.ria.ru/20230807/mashkov-o-svoem-bumbarashe-v-sevastopole-budem-igrat-dazhe-v-uragan-1130587665.html

https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-avtobusov-cherez-chongar-i-armyansk-vremenno-ostanovyat-1130587280.html

https://crimea.ria.ru/20230807/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik-1130575382.html

украина

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, сво, митрополит павел (лебедь), украина, теракт, новая каховка, ирина мирошниченко, авиастроение, владимир путин (политик), сергей чемезов, ростех, потери всу