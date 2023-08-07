https://crimea.ria.ru/20230807/kogda-rossiyskie-aviakompanii-peresyadut-na-otechestvennye-samolety--1130588736.html

Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты

Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты

Серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году. В 2025 году планируется выпустить первую серию Ту-214. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T19:02

2023-08-07T19:02

2023-08-07T19:02

ростех

владимир путин (политик)

сергей чемезов

авиация

авиастроение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году. В 2025 году планируется выпустить первую серию Ту-214. Об этом в ходе встречи в президентом Владимиром Путиным сообщил главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Также в следующем году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Первые серийные шесть поступят в авиапарк российских авиакомпаний. Кроме того, к 2025 году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214 вместимостью 210 пассажиров. Их планируют производить по десять машин в год."Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", – сказал Чемезов.В свою очередь Путин отметил, что у российского авиастроения "есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу"."Надо обязательно это сделать, "до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого", – подчеркнул президент.С началом украинского кризиса Евросоюз принудил лизинговые компании, базирующиеся преимущественно в Ирландии, прекратить давать самолеты в аренду российским авиакомпаниям, кроме того, для воздушных судов из России закрыто европейское небо.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 годаПартия новых истребителей Су-34 поступила в российские войскаКитай отказал России в поставках запчастей к самолетам – Росавиация

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, владимир путин (политик), сергей чемезов, авиация, авиастроение, экономика, россия, импортозамещение, новости