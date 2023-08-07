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Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты
Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты
Серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году. В 2025 году планируется выпустить первую серию Ту-214. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T19:02
2023-08-07T19:02
ростех
владимир путин (политик)
сергей чемезов
авиация
авиастроение
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россия
импортозамещение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году. В 2025 году планируется выпустить первую серию Ту-214. Об этом в ходе встречи в президентом Владимиром Путиным сообщил главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Также в следующем году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Первые серийные шесть поступят в авиапарк российских авиакомпаний. Кроме того, к 2025 году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214 вместимостью 210 пассажиров. Их планируют производить по десять машин в год."Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", – сказал Чемезов.В свою очередь Путин отметил, что у российского авиастроения "есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу"."Надо обязательно это сделать, "до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого", – подчеркнул президент.С началом украинского кризиса Евросоюз принудил лизинговые компании, базирующиеся преимущественно в Ирландии, прекратить давать самолеты в аренду российским авиакомпаниям, кроме того, для воздушных судов из России закрыто европейское небо.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 годаПартия новых истребителей Су-34 поступила в российские войскаКитай отказал России в поставках запчастей к самолетам – Росавиация
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ростех, владимир путин (политик), сергей чемезов, авиация, авиастроение, экономика, россия, импортозамещение, новости
Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты

Путин: у российского авиастроения есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу

19:02 07.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМонтаж стенда для испытания планера SSJ-New в СибНИА
Монтаж стенда для испытания планера SSJ-New в СибНИА - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в России в следующем году. В 2025 году планируется выпустить первую серию Ту-214. Об этом в ходе встречи в президентом Владимиром Путиным сообщил главный исполнительный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих", – цитирует слова Чемезова пресс-служба Кремля. Ежегодно планируется выпускать по 20 таких машин.
Также в следующем году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Первые серийные шесть поступят в авиапарк российских авиакомпаний. Кроме того, к 2025 году начнется серийное производство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214 вместимостью 210 пассажиров. Их планируют производить по десять машин в год.
"Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", – сказал Чемезов.
В свою очередь Путин отметил, что у российского авиастроения "есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу".
"Надо обязательно это сделать, "до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого", – подчеркнул президент.
С началом украинского кризиса Евросоюз принудил лизинговые компании, базирующиеся преимущественно в Ирландии, прекратить давать самолеты в аренду российским авиакомпаниям, кроме того, для воздушных судов из России закрыто европейское небо.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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РостехВладимир Путин (политик)Сергей ЧемезовАвиацияАвиастроениеЭкономикаРоссияИмпортозамещениеНовости
 
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