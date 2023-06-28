https://crimea.ria.ru/20230628/kabmin-rf-utverdil-strategiyu-razvitiya-bespilotnoy-aviatsii-do-2030-goda-1129689772.html

Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:17

новости

первый вице-премьер андрей белоусов

правительство россии

владимир путин (политик)

беспилотник (бпла, дрон)

экономика

промышленность россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.Основной целью утвержденной стратегии является появление новой отрасли экономики, которая будет связана с созданием и использованием гражданских безбилетников. Документом предусмотрены мероприятия на ближайшие 6,5 лет.Третий пункт подразумевает развитие инфраструктуры, которое будет включать строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвертый касается подготовки кадров для беспилотной авиации. Пятый – проведения фундаментальных и перспективных исследований в сфере беспилотных авиационных систем.В рамках реализации принятого плана мероприятий уже в текущем году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Ответственными за это направление определены Минпромторг, правительство Москвы, АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и ряд других организаций. В следующем году курирующие организации должны будут начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС, а также внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования.Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, параллельно правительство завершает формирование нацпроекта по развитию БАС, который станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии. Стратегию развития беспилотной авиации сформирована по поручению президента РФ Владимира Путина.Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армииПутин поручил расширить территории для экспериментов с дронамиВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, первый вице-премьер андрей белоусов, правительство россии, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), экономика, промышленность россии