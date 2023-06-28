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Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T14:14
2023-06-28T14:17
новости
первый вице-премьер андрей белоусов
правительство россии
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.Основной целью утвержденной стратегии является появление новой отрасли экономики, которая будет связана с созданием и использованием гражданских безбилетников. Документом предусмотрены мероприятия на ближайшие 6,5 лет.Третий пункт подразумевает развитие инфраструктуры, которое будет включать строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвертый касается подготовки кадров для беспилотной авиации. Пятый – проведения фундаментальных и перспективных исследований в сфере беспилотных авиационных систем.В рамках реализации принятого плана мероприятий уже в текущем году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Ответственными за это направление определены Минпромторг, правительство Москвы, АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и ряд других организаций. В следующем году курирующие организации должны будут начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС, а также внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования.Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, параллельно правительство завершает формирование нацпроекта по развитию БАС, который станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии. Стратегию развития беспилотной авиации сформирована по поручению президента РФ Владимира Путина.Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армииПутин поручил расширить территории для экспериментов с дронамиВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
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РИА Новости Крым
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новости, первый вице-премьер андрей белоусов, правительство россии, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), экономика, промышленность россии
Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В Правительстве РФ утвердили стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

14:14 28.06.2023 (обновлено: 14:17 28.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник Охотник
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.
Основной целью утвержденной стратегии является появление новой отрасли экономики, которая будет связана с созданием и использованием гражданских безбилетников. Документом предусмотрены мероприятия на ближайшие 6,5 лет.
"Стратегия определяет пять ключевых направлений развития беспилотной авиации. В первую очередь это стимулирование спроса на отечественные беспилотники. Второе касается разработки и серийного производства, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников", – говорится в пояснительной записке.
Третий пункт подразумевает развитие инфраструктуры, которое будет включать строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвертый касается подготовки кадров для беспилотной авиации. Пятый – проведения фундаментальных и перспективных исследований в сфере беспилотных авиационных систем.
В рамках реализации принятого плана мероприятий уже в текущем году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Ответственными за это направление определены Минпромторг, правительство Москвы, АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и ряд других организаций. В следующем году курирующие организации должны будут начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС, а также внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования.
Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, параллельно правительство завершает формирование нацпроекта по развитию БАС, который станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии. Стратегию развития беспилотной авиации сформирована по поручению президента РФ Владимира Путина.
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