https://crimea.ria.ru/20230209/putin-anonsiroval-natsproekt-po-bespilotnikam-1126883815.html

Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам

Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам

Российское правительство в ближайшее время подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T15:25

2023-02-09T15:25

2023-02-09T15:25

владимир путин (политик)

беспилотник

безопасность

вооруженные силы россии

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российское правительство в ближайшее время подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено специальное совещание. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Глава государства поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.Также Путин анонсировал проведение специального совещания по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько все остальные производители в мире. И это наряду со всеми другими успехами страны вселяет уверенность в победе России в спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризмуРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинПутин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом

https://crimea.ria.ru/20230208/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-tsekha-vsu-s-bespilotnikami-i-dronami-kamikadze-1126858885.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), беспилотник, безопасность, вооруженные силы россии, правительство россии, новости