Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам
Путин: правительство вскоре создаст нацпроект по беспилотным системам
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российское правительство в ближайшее время подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено специальное совещание. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства", - сказал Путин.
Глава государства поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.
Также Путин анонсировал проведение специального совещания по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.
"Прошу Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании", - сказал он.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько все остальные производители в мире. И это наряду со всеми другими успехами страны вселяет уверенность в победе России в спецоперации.
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