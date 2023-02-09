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Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам
Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам
Российское правительство в ближайшее время подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T15:25
2023-02-09T15:25
владимир путин (политик)
беспилотник
безопасность
вооруженные силы россии
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российское правительство в ближайшее время подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено специальное совещание. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Глава государства поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.Также Путин анонсировал проведение специального совещания по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько все остальные производители в мире. И это наряду со всеми другими успехами страны вселяет уверенность в победе России в спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризмуРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинПутин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом
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владимир путин (политик), беспилотник, безопасность, вооруженные силы россии, правительство россии, новости
Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам

Путин: правительство вскоре создаст нацпроект по беспилотным системам

15:25 09.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года
22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российское правительство в ближайшее время подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено специальное совещание. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства", - сказал Путин.
Глава государства поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.
Также Путин анонсировал проведение специального совещания по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.
"Прошу Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании", - сказал он.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько все остальные производители в мире. И это наряду со всеми другими успехами страны вселяет уверенность в победе России в спецоперации.
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