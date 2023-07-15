https://crimea.ria.ru/20230715/vstrecha-putina-s-prigozhinym-i-raketa-nad-kerchyu-top-novostey-nedeli-1130066096.html

Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели

Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели

Попытка ракетного удара по Крымскому мосту. Разговор Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера". Кассетные боеприпасы для киевского режима. Встреча Эрдогана и... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T18:19

2023-07-15T18:19

2023-07-15T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Попытка ракетного удара по Крымскому мосту. Разговор Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера". Кассетные боеприпасы для киевского режима. Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле. Закон о запрете выдавать удостоверения лишенным прав за пьяное вождение.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Ракета С-200 над Керчью9 июля российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, повреждений и пострадавших в результате инцидента нет. Позже начальник главного штаба ВКС ВС РФ Виктор Афзалов сообщил, что Киев безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200. Одна из четырех ракет была направлена на Крымский мост. Разговор Путина с Пригожиным10 июля пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент Владимир Путин 29 июня встречался в Кремле с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер". В ходе трехчасовой встречи Путин дал оценку действиям ЧВК на фронте и в ходе событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы продолжать сражаться за Родину. Кассетные боеприпасы для КиеваВашингтон после продолжительных дискуссий все же утвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных к производству, передаче и применению специальной международной Конвенцией от 2008 года. В Пентагоне предполагают, что кассетные боеприпасы позволят украинским войскам улучшить ситуацию на фронте и прорвать нашу линию обороны.Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже пообещал, что в случае поставок Украине таких бомб российские войска применят по подразделениям ВСУ аналогичные средства поражения. Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и так далее.Встреча Эрдогана и ЗеленскогоТурция продолжит прилагать усилия в целях прекращения конфликта на Украине путем переговоров, при этом Анкара считает Украину достойной вступления в НАТО, сообщил по итогу встречи с украинским президентом Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Он также отметил, что Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными. Комментируя тему зерновой сделки, президент Турции заверил, что Анкара ожидает ее продления. Нетрезвые водители без правНа этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Согласно документу, временный запрет на выдачу прав распространяется на лиц, не имеющих права на управление транспортным средством либо лишенных такого права. С предложением изменить федеральное законодательство и лишить водителей, пойманных пьяными за рулем, возможности получить права до истечения срока наказания, в 2020 году выступило МВД России.

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https://crimea.ria.ru/20230712/verit-nelzya-senator-otsenil-obeschanie-zelenskogo-po-kassetnym-snaryadam-1130013645.html

https://crimea.ria.ru/20230711/chetyre-faktora-chem-vyzvany-antirossiyskie-shagi-erdogana-1129992238.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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