Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/vstrecha-putina-s-prigozhinym-i-raketa-nad-kerchyu-top-novostey-nedeli-1130066096.html
Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели
Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели
Попытка ракетного удара по Крымскому мосту. Разговор Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера". Кассетные боеприпасы для киевского режима. Встреча Эрдогана и... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T18:19
2023-07-15T18:19
новости
россия
крым
происшествия
закон и право
украина
безопасность республики крым и севастополя
реджеп тайип эрдоган
чвк "вагнер"
кассетные боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Попытка ракетного удара по Крымскому мосту. Разговор Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера". Кассетные боеприпасы для киевского режима. Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле. Закон о запрете выдавать удостоверения лишенным прав за пьяное вождение.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Ракета С-200 над Керчью9 июля российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, повреждений и пострадавших в результате инцидента нет. Позже начальник главного штаба ВКС ВС РФ Виктор Афзалов сообщил, что Киев безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200. Одна из четырех ракет была направлена на Крымский мост. Разговор Путина с Пригожиным10 июля пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент Владимир Путин 29 июня встречался в Кремле с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер". В ходе трехчасовой встречи Путин дал оценку действиям ЧВК на фронте и в ходе событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы продолжать сражаться за Родину. Кассетные боеприпасы для КиеваВашингтон после продолжительных дискуссий все же утвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных к производству, передаче и применению специальной международной Конвенцией от 2008 года. В Пентагоне предполагают, что кассетные боеприпасы позволят украинским войскам улучшить ситуацию на фронте и прорвать нашу линию обороны.Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже пообещал, что в случае поставок Украине таких бомб российские войска применят по подразделениям ВСУ аналогичные средства поражения. Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и так далее.Встреча Эрдогана и ЗеленскогоТурция продолжит прилагать усилия в целях прекращения конфликта на Украине путем переговоров, при этом Анкара считает Украину достойной вступления в НАТО, сообщил по итогу встречи с украинским президентом Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Он также отметил, что Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными. Комментируя тему зерновой сделки, президент Турции заверил, что Анкара ожидает ее продления. Нетрезвые водители без правНа этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Согласно документу, временный запрет на выдачу прав распространяется на лиц, не имеющих права на управление транспортным средством либо лишенных такого права. С предложением изменить федеральное законодательство и лишить водителей, пойманных пьяными за рулем, возможности получить права до истечения срока наказания, в 2020 году выступило МВД России.
https://crimea.ria.ru/20230710/vsu-pytalis-udarit-raketoy-po-krymskomu-mostu-1129924077.html
https://crimea.ria.ru/20230712/verit-nelzya-senator-otsenil-obeschanie-zelenskogo-po-kassetnym-snaryadam-1130013645.html
https://crimea.ria.ru/20230711/chetyre-faktora-chem-vyzvany-antirossiyskie-shagi-erdogana-1129992238.html
россия
крым
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, крым, происшествия, закон и право, украина, безопасность республики крым и севастополя, реджеп тайип эрдоган, чвк "вагнер", кассетные боеприпасы, сша, поставки западного оружия украине
Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:19 15.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Попытка ракетного удара по Крымскому мосту. Разговор Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера". Кассетные боеприпасы для киевского режима. Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле. Закон о запрете выдавать удостоверения лишенным прав за пьяное вождение.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Ракета С-200 над Керчью

9 июля российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, повреждений и пострадавших в результате инцидента нет.
Позже начальник главного штаба ВКС ВС РФ Виктор Афзалов сообщил, что Киев безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200. Одна из четырех ракет была направлена на Крымский мост.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 09:39
ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

Разговор Путина с Пригожиным

10 июля пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент Владимир Путин 29 июня встречался в Кремле с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер". В ходе трехчасовой встречи Путин дал оценку действиям ЧВК на фронте и в ходе событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.
Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы продолжать сражаться за Родину.

Кассетные боеприпасы для Киева

Вашингтон после продолжительных дискуссий все же утвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных к производству, передаче и применению специальной международной Конвенцией от 2008 года. В Пентагоне предполагают, что кассетные боеприпасы позволят украинским войскам улучшить ситуацию на фронте и прорвать нашу линию обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже пообещал, что в случае поставок Украине таких бомб российские войска применят по подразделениям ВСУ аналогичные средства поражения.
Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и так далее.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 16:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам

Встреча Эрдогана и Зеленского

Турция продолжит прилагать усилия в целях прекращения конфликта на Украине путем переговоров, при этом Анкара считает Украину достойной вступления в НАТО, сообщил по итогу встречи с украинским президентом Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также отметил, что Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными. Комментируя тему зерновой сделки, президент Турции заверил, что Анкара ожидает ее продления.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
11 июля, 21:06Радио "Спутник в Крыму"
Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана

Нетрезвые водители без прав

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Согласно документу, временный запрет на выдачу прав распространяется на лиц, не имеющих права на управление транспортным средством либо лишенных такого права. С предложением изменить федеральное законодательство и лишить водителей, пойманных пьяными за рулем, возможности получить права до истечения срока наказания, в 2020 году выступило МВД России.
 
НовостиРоссияКрымПроисшествияЗакон и правоУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяРеджеп Тайип ЭрдоганЧВК "Вагнер"Кассетные боеприпасыСШАПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
19:33Над Белгородом сработала ПВО
19:19Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
19:06Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
18:41Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
18:19Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели
17:58Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию
17:44Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
17:13Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
16:54Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
16:32За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику
16:07Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
15:50Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
15:12Ждать более двух часов: ситуация у Крымского моста
15:06На Кубани смыло пешеходный мост
14:43ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
14:25Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
14:08Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
13:45СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:14ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
Лента новостейМолния