Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230714/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-iyulya-1130069765.html
Главные события и заявления дня: 14 июля
Главные события и заявления дня: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Главные события и заявления дня: 14 июля
Минная опасность в Черном море. Успехи российской армии в ходе спецоперации. Падения БПЛА в Воронежем и рядом с Курской АЭС. Обстрелы Брянской и Белгородской... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T21:49
2023-07-14T21:49
главное за день
новости
в мире
политика
экономика
общество
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125403198_0:39:3050:1755_1920x0_80_0_0_362835bcfd5b3b873b321147933fd1b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Минная опасность в Черном море. Успехи российской армии в ходе спецоперации. Падения БПЛА в Воронежем и рядом с Курской АЭС. Обстрелы Брянской и Белгородской областей. Запрет на смену пола в России. Президентские амбиции украинского боксера Усика.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дрейфующие мины в Черном мореКомандование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины, сказано в пятничном заявлении Минобороны РФ. Из-за действий Украины в настоящее время в акватории Черного моря дрейфует "неизвестное количество мин", подчеркнули в министерстве. Подобные случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место. Ситуация в зоне СВОРоссийские войска за прошедшие сутки отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 670 военнослужащих и 45 единиц техники. Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах. Также в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В ДНР и Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. БПЛА под Воронежем и рядом с Курской АЭСМинувшей ночью рядом с Курской АЭС городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотник со взрывчаткой. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. В результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Жителям помогут с ремонтом. Также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу. Жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушены Атаки на российское приграничьеОдна женщина погибла, еще три человека ранены, в их числе подросток, в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, о степени тяжести полученных травм не сообщается. Кроме того, в результате обстрела загорелись три жилых дома в поселке. Также за минувшие сутки украинские боевики нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотников. Обстрелам подверглись 12 сел и хуторов.Кроме того в пятницу в жилом районе Белгорода прогремел взрыв. Взорвался легковой автомобиль, пострадали три человека, в том числе ребенок.Запрет на смену пола в РоссииДепутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. После вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Законом допускаются только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией. Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.Президентские амбиции УсикаУкраинский боксер Александр Усик в пятницу заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Отвечая на вопрос о том, насколько амбициозны его нынешние планы, Усик отметил, что у него нет амбиций, "кроме тех, что связаны с желанием боксировать с британцем Тайсоном Фьюри".
https://crimea.ria.ru/20230714/konstatirovali-fakt-ekspert-otsenil-itogi-sotsoprosa-ukraintsev-o-khode-svo-1130057672.html
https://crimea.ria.ru/20230714/patriarkh-kirill-nazval-terrorom-popytki-izgnat-veruyuschikh-iz-lavry-1130067567.html
https://crimea.ria.ru/20230714/zelenskogo-budut-smyvat-v-krymu-otsenili-prezidentskie-ambitsii-usika-1130067754.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125403198_160:0:2485:1744_1920x0_80_0_0_1657c6681aad7779917563f6153fdff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, в мире, политика, экономика, общество, сво, украина
Главные события и заявления дня: 14 июля

Главные события и заявления пятницы, 14 июля

21:49 14.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯкорная морская мина
Якорная морская мина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Минная опасность в Черном море. Успехи российской армии в ходе спецоперации. Падения БПЛА в Воронежем и рядом с Курской АЭС. Обстрелы Брянской и Белгородской областей. Запрет на смену пола в России. Президентские амбиции украинского боксера Усика.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дрейфующие мины в Черном море

Командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины, сказано в пятничном заявлении Минобороны РФ. Из-за действий Украины в настоящее время в акватории Черного моря дрейфует "неизвестное количество мин", подчеркнули в министерстве. Подобные случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место.

Ситуация в зоне СВО

Российские войска за прошедшие сутки отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 670 военнослужащих и 45 единиц техники. Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах. Также в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В ДНР и Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Площадь Независимости в Киеве. - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вчера, 13:12
Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО

БПЛА под Воронежем и рядом с Курской АЭС

Минувшей ночью рядом с Курской АЭС городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотник со взрывчаткой. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. В результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Жителям помогут с ремонтом. Также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу. Жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушены

Атаки на российское приграничье

Одна женщина погибла, еще три человека ранены, в их числе подросток, в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, о степени тяжести полученных травм не сообщается. Кроме того, в результате обстрела загорелись три жилых дома в поселке. Также за минувшие сутки украинские боевики нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотников. Обстрелам подверглись 12 сел и хуторов.
Кроме того в пятницу в жилом районе Белгорода прогремел взрыв. Взорвался легковой автомобиль, пострадали три человека, в том числе ребенок.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 7 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вчера, 18:31
Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры

Запрет на смену пола в России

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Также запрещается изменять пол в документах государственного образца.
После вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Законом допускаются только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.
Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.

Президентские амбиции Усика

Украинский боксер Александр Усик в пятницу заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Отвечая на вопрос о том, насколько амбициозны его нынешние планы, Усик отметил, что у него нет амбиций, "кроме тех, что связаны с желанием боксировать с британцем Тайсоном Фьюри".
Президент Украины Владимир Зеленский на богослужении в Патриаршей церкви
Вчера, 18:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленского будут "смывать": в Крыму оценили президентские амбиции Усика
Главное за деньНовостиВ миреПолитикаЭкономикаОбществоСВОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 15 июля
22:13Митрополита Павла отправили в СИЗО
22:05Главные новости Крыма: 14 июля
21:49Главные события и заявления дня: 14 июля
21:14На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
20:45В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО сапером
20:37День Крепости в Керчи: как это было
20:08Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем "Титане"
19:57В Севастополе обновят автобусный парк
19:42Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
19:05Свалка в селе Флотское в Севастополе: прокуратура подала в суд на горхоз
19:02На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший
18:43Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек
18:34Зеленского будут "смывать": в Крыму оценили президентские амбиции Усика
18:31Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры
18:25Семейный тематический парк "Дримвуд" отметит пятилетие
18:18Идеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС
17:47Был похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца
17:10На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас
Лента новостейМолния