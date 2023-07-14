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Главные события и заявления дня: 14 июля

Главные события и заявления дня: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Главные события и заявления дня: 14 июля

Минная опасность в Черном море. Успехи российской армии в ходе спецоперации. Падения БПЛА в Воронежем и рядом с Курской АЭС. Обстрелы Брянской и Белгородской... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T21:49

2023-07-14T21:49

2023-07-14T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Минная опасность в Черном море. Успехи российской армии в ходе спецоперации. Падения БПЛА в Воронежем и рядом с Курской АЭС. Обстрелы Брянской и Белгородской областей. Запрет на смену пола в России. Президентские амбиции украинского боксера Усика.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дрейфующие мины в Черном мореКомандование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины, сказано в пятничном заявлении Минобороны РФ. Из-за действий Украины в настоящее время в акватории Черного моря дрейфует "неизвестное количество мин", подчеркнули в министерстве. Подобные случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место. Ситуация в зоне СВОРоссийские войска за прошедшие сутки отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 670 военнослужащих и 45 единиц техники. Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах. Также в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В ДНР и Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. БПЛА под Воронежем и рядом с Курской АЭСМинувшей ночью рядом с Курской АЭС городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотник со взрывчаткой. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. В результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Жителям помогут с ремонтом. Также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу. Жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушены Атаки на российское приграничьеОдна женщина погибла, еще три человека ранены, в их числе подросток, в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, о степени тяжести полученных травм не сообщается. Кроме того, в результате обстрела загорелись три жилых дома в поселке. Также за минувшие сутки украинские боевики нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотников. Обстрелам подверглись 12 сел и хуторов.Кроме того в пятницу в жилом районе Белгорода прогремел взрыв. Взорвался легковой автомобиль, пострадали три человека, в том числе ребенок.Запрет на смену пола в РоссииДепутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. После вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Законом допускаются только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией. Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.Президентские амбиции УсикаУкраинский боксер Александр Усик в пятницу заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Отвечая на вопрос о том, насколько амбициозны его нынешние планы, Усик отметил, что у него нет амбиций, "кроме тех, что связаны с желанием боксировать с британцем Тайсоном Фьюри".

https://crimea.ria.ru/20230714/konstatirovali-fakt-ekspert-otsenil-itogi-sotsoprosa-ukraintsev-o-khode-svo-1130057672.html

https://crimea.ria.ru/20230714/patriarkh-kirill-nazval-terrorom-popytki-izgnat-veruyuschikh-iz-lavry-1130067567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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