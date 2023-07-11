Главные новости и заявления дня: 11 июля
Главные события и заявления вторника, 11 июля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Шойгу заявил, что российские силы перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. В Вильнюсе прошел саммит НАТО, политики сделали ряд заявлений о поставках нового вооружения киевскому режиму. Зеленский резко высказался об альянсе. Киссинджер убежден, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина. ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Заявления Шойгу
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
При этом заявленное контрнаступление обернулось для боевиков серьезными потерями в людях и технике, в том числе поставляемой странами Запада - ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения.
Также российские средства ПВО сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата, отметил он.
По словам генерала армии, в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ. По его словам, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".
Он также отметил, что ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач в кратчайшие сроки.
На полях саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита признал, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в альянс и назвал такую неопределенность "слабостью".
"Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И, когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.
В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий для вступления в альянс. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такое решение "таит в себе очень большие опасности для Европы".
Париж в свою очередь решил поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления вооруженных сил Украины, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Такое решение, по словам Пескова, приведет к ответным мерам со стороны России, что может только утяжелить участь киевского режима.
Германия также анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.
Кто подорвал газопроводы
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года стоит Украина. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.
Так, на вопрос "Зеленского", виновна ли Россия в подрыве "Северных потоков", Киссинджер ответил: "Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика".
Сбиты ракеты над Херсонщиной
Российские вооруженные силы уничтожили над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow и два самолета штурмовой авиации ВСУ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", – уточнили в Минобороны.