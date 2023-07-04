https://crimea.ria.ru/20230704/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-iyulya-1129812510.html

Главные события и заявления дня: 4 июля

Главные события и заявления дня: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Главные события и заявления дня: 4 июля

Атака беспилотников на Москву. МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку. Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП. Иран стал полноправным... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T22:32

2023-07-04T22:32

2023-07-04T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Атака беспилотников на Москву. МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку. Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП. Иран стал полноправным членом ШОС. ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак. Ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП на Каховской ГЭС. В России отменили нормы тестирования на COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Москву атаковали беспилотникиУкраинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Об этом утром во вторник сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, были предприняты две попытки с участием четырех дронов."На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - написал в своем Telegram-канале Собянин.По мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть какой-то успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе.Продлят ли зерновую сделкуПродлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора. Такое заявление сделали в МИД России.Как объяснили в российском МИДе, решение о том, чтобы не пролонгировать зерновую сделку, связано, в том числе, и с тем, что спустя год после заключения так называемых Стамбульских договоренностей, "нет иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности "черноморской инициативы", ни насчет перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений".Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭСВ ночь на вторник, 4 июля, киевский режим отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП. Станция подключена к резервной 330-й ЛЭП, которая была введена накануне. Об этом сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.В комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский рассказал, что на Запорожской АЭС обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта."На станции обстановка стабильная. Автоматика сработала в нужном режиме. Переключили на резервную линию в 330 кВ (мощность "Днепровской ЛЭП – 750 кВ – ред.). Концерн "Росэнергоатом", эксплуатирующая организация ЗАЭС, делает все необходимое для стабильной работы объекта", - сказал он.Позже стало известно, что на Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ "Днепровская".Иран стал членом ШОСИран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в нью-делийской декларации, принятой по итогам Совета глав государств-членов ШОС 4 июля."Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", - говорится в документе.Кроме того, доля рубля в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года превысила 40%, заявил президент РФ Владимир Путин."Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах… Доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.Колоссальные потери ВСУВ течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий, атаки отражены, потери противника составили свыше 700 человек.Порядка 10 атак ВСУ предприняли на Донецком направлении. Благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск украинская армия потеряла до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также боевые машины пехоты, автомобили, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. В районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Ситуация на Херсонщине после ЧПНа левобережье Херсонщины остаются подтопленными восемь тысяч домов в шести населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо."В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов", – сообщил Сальдо.По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков здесь направлены на принудительный спуск воды, после чего пострадавшие здания специальным образом обрабатывают, только потом специалисты приступают к восстановлению всех сетей, в том числе энергоснабжения и связи.В то же время, значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна."Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения... в Херсонской области и на прилегающих территориях. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.В России отменили нормативы по тестам на коронавирусРоспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"… признать утратившими силу", - сказано в документе.

https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html

https://crimea.ria.ru/20230704/putin-dolya-rublya-v-raschetakh-rossii-so-stranami-shos-prevysila-40-1129798171.html

https://crimea.ria.ru/20230704/putin-provodit-soveschanii-s-pravitelstvom-rf-translyatsiya-1129805793.html

https://crimea.ria.ru/20230704/realno-li-vylechit-ot-natsizma-naselenie-ukrainy--eksperty-1129808300.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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главное за день, новости, сво, беспилотник (бпла, дрон), зерновая сделка, министерство иностранных дел рф (мид рф), заэс (запорожская атомная электростанция), иран, шос, владимир путин (политик), россия