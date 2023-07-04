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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ "Днепровская". Об этом со ссылкой на пресс-службу станции пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T15:51
2023-07-04T15:45
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
запорожская область
росэнергоатом
магатэ
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ "Днепровская". Об этом со ссылкой на пресс-службу станции пишет РИА Новости.Уточняется, что восстановить электроснабжение по ЛЭП "Днепровская" удалось около 14 часов во вторник. В настоящее время объект работает в штатном режиме.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Киев решил отключить Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта.Также в Telegram-канале ЗАЭС сообщается, что радиационный фон на территории объекта находится в норме.В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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новости, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, запорожская область, росэнергоатом, магатэ, энергодар
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Электроснабжение ЗАЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено

15:51 04.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ "Днепровская". Об этом со ссылкой на пресс-службу станции пишет РИА Новости.
Уточняется, что восстановить электроснабжение по ЛЭП "Днепровская" удалось около 14 часов во вторник. В настоящее время объект работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Киев решил отключить Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП.
"В 14.00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - цитирует директора ЗАЭС Юрия Черничука пресс-служба предприятия в Telegram-канале.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта.
Также в Telegram-канале ЗАЭС сообщается, что радиационный фон на территории объекта находится в норме.
В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.
МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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НовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьЗапорожская областьРосэнергоатомМАГАТЭЭнергодар
 
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