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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ "Днепровская". Об этом со ссылкой на пресс-службу станции пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T15:51

2023-07-04T15:51

2023-07-04T15:45

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

запорожская область

росэнергоатом

магатэ

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ "Днепровская". Об этом со ссылкой на пресс-службу станции пишет РИА Новости.Уточняется, что восстановить электроснабжение по ЛЭП "Днепровская" удалось около 14 часов во вторник. В настоящее время объект работает в штатном режиме.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Киев решил отключить Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта.Также в Telegram-канале ЗАЭС сообщается, что радиационный фон на территории объекта находится в норме.В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, запорожская область, росэнергоатом, магатэ, энергодар