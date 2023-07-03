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В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей
В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2023
В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей
В Воронежской области во вторник приступят к восстановлению поврежденной в ходе событий 24 июня инфраструктуры, а также выплатят пострадавшим жителям... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T13:37
2023-07-03T13:40
воронежская область
александр гусев
контртеррористическая операция (кто)
попытка вооруженного мятежа в россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области во вторник приступят к восстановлению поврежденной в ходе событий 24 июня инфраструктуры, а также выплатят пострадавшим жителям компенсации, сообщил губернатор Александр Гусев.Глава региона отметил, что оценка нанесенного гражданской инфраструктуре ущерба в ходе действия контртеррористической операции завершена."Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу – завтра туда выходит подрядчик", – написал в своем Telegram-канале Гусев.Губернатор подчеркнул, что дал поручение оперативно провести все необходимые работы и выплаты.Режим КТО в регионах и столицеРежим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской области 24 июня в связи с передвижениями колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным и отменен 26 июня.В регионах были сняты ограничения, введенные в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Запущено движение транспорта, открыт въезд в города, разрешено проведение массовых мероприятий, отмененных в субботу. Все ограничения сняты на дорогах в Краснодарском крае, а также в Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что колонна военной техники повредила в городе 10 тысяч кв м дорог. Городские службы уже устранили последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеКакие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
https://crimea.ria.ru/20230624/oteli-vernut-dengi-otmenivshim-otdykh-iz-za-situatsii-s-chvk-vagner-1129603302.html
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воронежская область, александр гусев, контртеррористическая операция (кто), попытка вооруженного мятежа в россии, новости, общество
В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей

Гусев: пострадавшие в Воронежской области при КТО получат компенсации по 100 тысяч рублей

13:37 03.07.2023 (обновлено: 13:40 03.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области во вторник приступят к восстановлению поврежденной в ходе событий 24 июня инфраструктуры, а также выплатят пострадавшим жителям компенсации, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тысяч рублей. Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что оценка нанесенного гражданской инфраструктуре ущерба в ходе действия контртеррористической операции завершена.
"Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу – завтра туда выходит подрядчик", – написал в своем Telegram-канале Гусев.
Губернатор подчеркнул, что дал поручение оперативно провести все необходимые работы и выплаты.
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской области 24 июня в связи с передвижениями колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным и отменен 26 июня.
В регионах были сняты ограничения, введенные в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Запущено движение транспорта, открыт въезд в города, разрешено проведение массовых мероприятий, отмененных в субботу. Все ограничения сняты на дорогах в Краснодарском крае, а также в Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что колонна военной техники повредила в городе 10 тысяч кв м дорог. Городские службы уже устранили последствия.
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Воронежская областьАлександр ГусевКонтртеррористическая операция (КТО)Попытка вооруженного мятежа в РоссииНовостиОбщество
 
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