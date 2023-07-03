https://crimea.ria.ru/20230703/v-voronezhskoy-oblasti-vyplatyat-postradavshim-pri-kto-po-100-tysyach-rubley-1129772447.html

В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей

В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2023

В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей

В Воронежской области во вторник приступят к восстановлению поврежденной в ходе событий 24 июня инфраструктуры, а также выплатят пострадавшим жителям... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T13:37

2023-07-03T13:37

2023-07-03T13:40

воронежская область

александр гусев

контртеррористическая операция (кто)

попытка вооруженного мятежа в россии

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области во вторник приступят к восстановлению поврежденной в ходе событий 24 июня инфраструктуры, а также выплатят пострадавшим жителям компенсации, сообщил губернатор Александр Гусев.Глава региона отметил, что оценка нанесенного гражданской инфраструктуре ущерба в ходе действия контртеррористической операции завершена."Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу – завтра туда выходит подрядчик", – написал в своем Telegram-канале Гусев.Губернатор подчеркнул, что дал поручение оперативно провести все необходимые работы и выплаты.Режим КТО в регионах и столицеРежим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской области 24 июня в связи с передвижениями колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным и отменен 26 июня.В регионах были сняты ограничения, введенные в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Запущено движение транспорта, открыт въезд в города, разрешено проведение массовых мероприятий, отмененных в субботу. Все ограничения сняты на дорогах в Краснодарском крае, а также в Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что колонна военной техники повредила в городе 10 тысяч кв м дорог. Городские службы уже устранили последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеКакие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта

https://crimea.ria.ru/20230624/oteli-vernut-dengi-otmenivshim-otdykh-iz-za-situatsii-s-chvk-vagner-1129603302.html

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, контртеррористическая операция (кто), попытка вооруженного мятежа в россии, новости, общество