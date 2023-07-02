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Главные события и заявления дня: 2 июля

Главные события и заявления дня: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Главные события и заявления дня: 2 июля

Ситуация на Крымском мосту. ЧП в Краснодарском крае. Уничтожение подразделений ВСУ на Антоновском мосту и другие успехи Армии России в ходе спецоперации... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T20:30

2023-07-02T20:30

2023-07-02T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ситуация на Крымском мосту. ЧП в Краснодарском крае. Уничтожение подразделений ВСУ на Антоновском мосту и другие успехи Армии России в ходе спецоперации. Заявление Путина о развитии водного транспорта в новых регионах. Беспорядки во Франции. Смертельное ДТП с подростками в Симферопольском районе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на Крымском мостуНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулись пробки. В течение дня длина заторов составляла от 3 до 8 километров, время ожидания вечером составляет до пяти часов. На Крымском мосту увеличено число пунктов досмотра со стороны Кубани для ускорения прохождения транспортного перехода. По состоянию на 19.00 со стороны Керчи затор сократился вдвое и составляет 0,5 км. Время ожидания 30 минут.Сообщения о взрыве в Краснодарском краеВ воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об установлении обстоятельств происшествия в Приморско-Ахтарске, где, по информации из соцсетей, произошел взрыв. В настоящий момент на месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны и оперативные службы. Причина происшествия не называется.Успехи ВС РФ в зоне спецоперацииРоссийские военные отразили все попытки наступления ВСУ на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях и уничтожили диверсионные группы, потери противника исчисляются сотнями убитых и раненых.Кроме того, как заявили в Минобороны РФ, полностью уничтожены украинские подразделения в районе Антоновского моста в Херсонской области, сбит вражеский Су-25, перехвачены четыре ракеты HIMARS и одна HARM, уничтожены 14 украинских беспилотников над населенными пунктами Донецкой и Луганской народных республик. Водный транспорт в новых регионахНовые регионы ожидают масштабные преобразования в организации работы водного транспорта. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работникам и ветеранам морского и речного флота в честь их профессионального праздника.Беспорядки во ФранцииПосле убийства полицейскими 17-летнего юноши во Франции по всей стране вспыхнули беспорядки. На улицы городов направили 45 тысяч правоохранителей, в ночь на 2 июля арестованы более семисот участников погромов, сообщает Courrier picard со ссылкой на данные полиции. Этой ночью протестующие стреляли из автоматических винтовок и использовали взрывчатку.На фоне беспорядков в общественных местах произошло более восьмисот пожаров. Кроме того, совершено нападение на дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна. В ночь на 2 июня массовые беспорядки во Франции перекинулись и на Швейцарию, в них участвовали около ста человек, которые нападали на магазины и атаковали правоохранителей. Смертельная авария под СимферополемПод Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних, сообщила в воскресенье прокуратура Крыма. ДТП произошло на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка. Иномарка при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в мопед, на котором передвигались двое 15-летних подростков. Оба несовершеннолетних скончались на месте происшествия. По факту смертельной аварии Следком Крыма завел уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html

https://crimea.ria.ru/20230702/rossiyskie-spetsialisty-zavershayut-vosstanovlenie-skadovskogo-porta-1129761957.html

https://crimea.ria.ru/20230702/v-sevastopole-mashina-sbila-rebenka-na-samokate-vo-dvore-doma-1129760769.html

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