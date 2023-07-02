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В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин
В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин - РИА Новости Крым, 02.07.2023
В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин
Новые регионы ожидают масштабные преобразования в организации работы водного транспорта. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T10:44
2023-07-02T10:44
владимир путин (политик)
день работников морского и речного флота
новости
новые регионы россии
экономика
морской транспорт
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Новые регионы ожидают масштабные преобразования в организации работы водного транспорта. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работникам и ветеранам морского и речного флота в честь их профессионального праздника.Президент напомнил об исторической важности отрасли для России и добавил, что сейчас это направление развивается: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, повышаются меры безопасности и качество услуг.Ранее Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм. По его словам, условия на российских морских курортах по соотношению цены и качества должны превосходить лучшие мировые стандарты. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионеОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыВ Крыму создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота
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владимир путин (политик), день работников морского и речного флота, новости, новые регионы россии, экономика, морской транспорт, россия
В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин

Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

10:44 02.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПричал в Мариуполе
Причал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Новые регионы ожидают масштабные преобразования в организации работы водного транспорта. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работникам и ветеранам морского и речного флота в честь их профессионального праздника.
"Впереди у вас – серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент напомнил об исторической важности отрасли для России и добавил, что сейчас это направление развивается: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, повышаются меры безопасности и качество услуг.
Ранее Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм. По его словам, условия на российских морских курортах по соотношению цены и качества должны превосходить лучшие мировые стандарты.
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Владимир Путин (политик)День работников морского и речного флотаНовостиНовые регионы РоссииЭкономикаМорской транспортРоссия
 
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