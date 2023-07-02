https://crimea.ria.ru/20230702/v-novykh-regionakh-budut-razvivat-vodnyy-transport---putin-1129756546.html

В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин

В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин - РИА Новости Крым, 02.07.2023

В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин

Новые регионы ожидают масштабные преобразования в организации работы водного транспорта. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T10:44

2023-07-02T10:44

2023-07-02T10:44

владимир путин (политик)

день работников морского и речного флота

новости

новые регионы россии

экономика

морской транспорт

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Новые регионы ожидают масштабные преобразования в организации работы водного транспорта. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работникам и ветеранам морского и речного флота в честь их профессионального праздника.Президент напомнил об исторической важности отрасли для России и добавил, что сейчас это направление развивается: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, повышаются меры безопасности и качество услуг.Ранее Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм. По его словам, условия на российских морских курортах по соотношению цены и качества должны превосходить лучшие мировые стандарты. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионеОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыВ Крыму создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота

https://crimea.ria.ru/20230616/kogda-zapustyat-paromy-i-komety-iz-zaporozhskoy-oblasti-v-krym--balitskiy-1129437528.html

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день работников морского и речного флота, новости, новые регионы россии, экономика, морской транспорт, россия