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В Крыму создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота
В Крыму создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота - РИА Новости Крым, 18.06.2023
В Крыму создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота
Притеснение российских гражданских моряков в портах Европы доходит до абсурда, что требует со стороны нашего государства создания новых мер помощи и поддержки... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T12:22
2023-06-18T12:22
2023-06-18T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Притеснение российских гражданских моряков в портах Европы доходит до абсурда, что требует со стороны нашего государства создания новых мер помощи и поддержки. Их частью станет единая служба психологической помощи морякам гражданского флота, которая появится уже в июле в Новороссийске. Вопрос о реализации проекта в Крыму и Севастополе – в работе. Об этом РИА Новости Крым сообщил член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.По словам Паршина, сегодня российские моряки постоянно находятся в стрессе из-за санкционной нагрузки, притеснения в зарубежных портах и ряда производственных фактов. В портах Европы, где их притесняют на фоне санкций, некоторые ситуации доходят до абсурда, отметил он.Причины и аргументы, которые слышит российская сторона по поводу ареста моряков и судов "самые разные, но в большей степени – незаконные", подчеркнул Паршин."Страны Европы сегодня могут в одностороннем порядке принимать решения. О чем это говорит? Только об одном: современное морское международное право и ратифицированные международные конвенции в европейских странах грубо нарушаются. Это откровенная наглость. И тут нужно только ждать, пока поменяется представление и политика наших соседей, их руководство. Пока они не поймут, что эти действия – выстрел себе в ногу", – отметил эксперт.Внутри России ведется работа, направленная на то, чтобы "обезопасить российских моряков от притеснений западных "партнеров", добавил Паршин."Одно из направлений - создание Единой службы психологической помощи для моряков гражданского флота и членов их семей. В Новороссийске служба начнет полноценно функционировать уже в следующем месяце. По Республике Крым, Севастополю и Ростовской области также прорабатываются пути взаимодействия и возможности реализации этого проекта", – заключил эксперт.О том, что морякам необходима поддержка, говорилось и ранее, до введения западных санкций на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Так, согласно данным отчета Международной сети социально-бытового обслуживания и помощи морякам (ISWAN), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года количество звонков и сообщений, поступивших на круглосуточную горячую линию от моряков торговых судов, оказалось на 81% выше, чем годом ранее."Это означает, что социально-бытовые услуги и службы поддержки должны оставаться приоритетом для отрасли. Проблем множество от личных до глобальных", – отмечали в Российском профессиональном союзе моряков.Уточнялось, что чаще всего моряки и их родственники обращаются за информацией об ограничениях, задают вопросы, связанные со здоровьем, психологическим состоянием, финансовыми трудностями и выплатой зарплаты.Ранее Паршин высказал мнение о том, что условия зерновой сделки могут быть пересмотрены после прошедших выборов в Турции, так как соглашение должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в КерчьУкраина удерживает еще 73 российских моряка
https://crimea.ria.ru/20230531/po-domashnemu-uchastnik-svo-o-fonde-zaschitniki-otechestva-v-sevastopole-1129117557.html
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, общество, роман паршин, морская коллегия, мнения, в мире, рго (русское географическое общество), санкции против россии
В Крыму создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота
В Крыму и Севастополе создадут службу психологической помощи морякам гражданского флота
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Притеснение российских гражданских моряков в портах Европы доходит до абсурда, что требует со стороны нашего государства создания новых мер помощи и поддержки. Их частью станет единая служба психологической помощи морякам гражданского флота, которая появится уже в июле в Новороссийске. Вопрос о реализации проекта в Крыму и Севастополе – в работе. Об этом РИА Новости Крым
сообщил член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.
По словам Паршина, сегодня российские моряки постоянно находятся в стрессе из-за санкционной нагрузки, притеснения в зарубежных портах и ряда производственных фактов. В портах Европы, где их притесняют на фоне санкций, некоторые ситуации доходят до абсурда, отметил он.
"Российских моряков штрафуют за униформу с триколором – так было, например, в январе этого года в Норвегии. Участились необоснованные задержания и аресты экипажей российских гражданских торговых судов и яхтсменов. Появились необоснованные запреты на выход на берег, проблемы с визами и много других фактов", – сказал Паршин.
Причины и аргументы, которые слышит российская сторона по поводу ареста моряков и судов "самые разные, но в большей степени – незаконные", подчеркнул Паршин.
"Страны Европы сегодня могут в одностороннем порядке принимать решения. О чем это говорит? Только об одном: современное морское международное право и ратифицированные международные конвенции в европейских странах грубо нарушаются. Это откровенная наглость. И тут нужно только ждать, пока поменяется представление и политика наших соседей, их руководство. Пока они не поймут, что эти действия – выстрел себе в ногу", – отметил эксперт.
Внутри России ведется работа, направленная на то, чтобы "обезопасить российских моряков от притеснений западных "партнеров", добавил Паршин.
"Одно из направлений - создание Единой службы психологической помощи для моряков гражданского флота и членов их семей. В Новороссийске служба начнет полноценно функционировать уже в следующем месяце. По Республике Крым, Севастополю и Ростовской области также прорабатываются пути взаимодействия и возможности реализации этого проекта", – заключил эксперт.
О том, что морякам необходима поддержка, говорилось и ранее, до введения западных санкций на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Так, согласно данным отчета Международной сети социально-бытового обслуживания и помощи морякам (ISWAN), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года количество звонков и сообщений, поступивших на круглосуточную горячую линию от моряков торговых судов, оказалось на 81% выше, чем годом ранее.
"Это означает, что социально-бытовые услуги и службы поддержки должны оставаться приоритетом для отрасли. Проблем множество от личных до глобальных", – отмечали в Российском профессиональном союзе моряков.
Уточнялось, что чаще всего моряки и их родственники обращаются за информацией об ограничениях, задают вопросы, связанные со здоровьем, психологическим состоянием, финансовыми трудностями и выплатой зарплаты.
Ранее Паршин высказал мнение о том, что условия зерновой сделки могут быть пересмотрены
после прошедших выборов в Турции, так как соглашение должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины.
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