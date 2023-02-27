https://crimea.ria.ru/20230227/zaderzhannye-v-egipte-krymskie-moryaki-vernulis-domoy-v-kerch-1127239302.html

Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в Керчь

Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в Керчь - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в Керчь

Керченские моряки судна "Soya", задержанные в Египте в ноябре прошлого года, вернулись домой. Об этом сообщает технический инспектор труда Российского... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T19:45

2023-02-27T19:45

2023-02-27T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Керченские моряки судна "Soya", задержанные в Египте в ноябре прошлого года, вернулись домой. Об этом сообщает технический инспектор труда Российского профессионального союза моряков Александр Рубцов.По данным Рубцова, 25 февраля освобожденные моряки прибыли в Москву, прошли все необходимые официальные процедуры, после чего отправились домой в Керчь.Судно "Soya" под флагом Коморских островов пришло в египетский порт в Александрии из турецкого города Амбарли. Экипаж судна, в числе которого было пять российских моряков – жители Керчи, Сочи и Казани был арестован 4 ноября прошлого года. Причиной задержания стали обнаруженные в выгруженных контейнерах 28 тонн медицинского препарата "Трамадол". Этот лекарственный препарат запрещен в Египте и приравнивается к наркотическим средствам. Крымские моряки вернулись из пиратского плена домой >>Отмечается, что моряки не могли достоверно знать, какой вид груза находится в контейнерах. Ответственность за законность перевозки того или иного груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, если имеется, а также судовладелец.Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков >>В России трамадол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это опиоидный синтетический анальгетик, который применяется при серьезных травмах, хирургических операциях и запущенных формах онкологии, в Египте, как и в ряде других стран (Беларусь, Украина, Узбекистан и т. п.), трамадол включён в список наркотических средств и запрещен к ввозу. Провоз препарата предполагает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков Крымский заложник: в Нигерии пираты угрожают расстрелять моряковПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

https://crimea.ria.ru/20230203/za-chto-moryakov-iz-rf-zaderzhivayut-za-granitsey-tri-storony-odnogo-voprosa-1126774235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, египет, арест крымских моряков, новости, новости крыма, общество